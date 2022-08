Les Acadiens du Poitou

Marie-Christine Chaillou

France

Quels sont les liens à l’origine des Acadiens avec le Poitou et le département de la Vienne?

Le lien avec l’Acadie est établi par l’arrivée en pays châtelleraudais d’Acadiens, à partir d’octobre 1773, par des convois de réfugiés, arrivant de Nantes, en provenance de Saint-Malo, et aussi en mai 1774 d’un convoi de 67 personnes en provenance de La Rochelle et de Rochefort, ce, à la suite du Grand Dérangement d’Acadie de 1755 (exode de la population française des provinces maritimes du Canada 1755-1758).

Ainsi, en pays châtelleraudais, 1296 Acadiens étaient recensés le 24 juin 1774 et 1472 le 6 août 1774, fixés ensuite à Châtellerault, Archigny, Leigné-les-Bois, Bonneuil-Matours, Cenan, Saint-Pierre-de-Maillé, Targé et aussi à Chauvigny.

La grande majorité de ces réfugiés acadiens repartiront vers Nantes dès 1775 et 1776, le projet d’établissement de 1500 réfugiés et ses 150 habitations étant annulé, le plus grand nombre gagnera la Louisiane en 1785, au départ de Nantes, les Acadiens seront dits les Cajuns en Louisiane.

Un petit nombre de migrants resté sur la Ligne Acadienne partira aussi entre 1777 et 1785 vers Nantes.

Après 1785, 21 acadiens nés en Acadie resteront donc définitivement en pays châtelleraudais notamment sur la Ligne Acadienne, à Archigny, Cenan et Saint-Pierre-de-Maillé où 57 habitations ont été construites pour cet établissement agricole du marquis Nicolas de Pérusse des Cars, maisons dites aujourd’hui les fermes acadiennes, et une ferme aussi à Bonneuil-Matours à Frolles, la 58e habitation, conservée en état d’origine par ses propriétaires successifs.

Cette page de notre histoire de France est assez méconnue, aussi peut-on lire nombre d’erreurs à ce sujet, rappelons que pour les migrants vers l’Acadie au XVIIème siècle et pour les ancêtres de ces réfugiés acadiens, leurs origines sont pour la plupart inconnues, parce qu’il n’y a pas d’archives attestant un lien de premiers migrants au XVIIe siècle (le premier recensement d’Acadie en 1671 ne mentionne pas les origines des habitants, date ou lieu de naissance, noms de leurs parents en France), souvent il est mentionné que la plupart des migrants français vers l’Acadie étaient natifs du Poitou, une hypothèse qui n’a jamais pu être confirmée (le Poitou ancienne province jusqu’en 1790 s’étendait sur cinq départements actuels), cette supposition résultait d’une étude linguistique sur des ressemblances de noms avec les Acadiens, mais on s’aperçoit de nos jours que l’on retrouve ces noms dans de nombreuses régions françaises.

Les migrants français vers l’Acadie venaient d’un peu partout en France, de Bourgogne, de Paris, de Normandie, du Pays Basque, Anjou, Aunis et Saintonge etc…

Il faut préciser que des erreurs circulent dans des articles à propos du départ d’Isaac de Razilly, commandeur de la commanderie de l’Ile Bouchard en Touraine, parti d’Auray en Bretagne en 1632 avec 300 hommes d’élite (lire militaires) et certains ont rajouté qu’il y avait des loudunais en indiquant que Renaudot avait relaté ce fait dans la Gazette de France il n’y a pas cette mention de colons loudunais (rien dans la Gazette).

Les Acadiens du Poitou sont des réfugiés qui devaient être intégrés dans un territoire de la châtellenie de Monthoiron, sur la zone dite aujourd’hui la Ligne Acadienne, sur l’axe de la route Châtellerault-Saint-Savin, avec un établissement de 57 exploitations agricoles à Archigny, Cenan (la Puye) et Saint-Pierre-de-Maillé et une ferme à Bonneuil-Matours.

Un recensement détaillé a été fait par le gouvernement pour les Acadiens réfugiés en France pour l’année 1772 (Philippe Lemoyne, commissaire de la marine, exemplaire original conservé à la Bibliothèque Municipale à Bordeaux). Ce recensement a ainsi été une base pour les généalogistes (André Blanchard: ses fiches déposées aux AD de la Vienne, Jean-Marie Germe/bulletins AGCF) pour reconstituer la filiation des descendants des 21 Acadiens restés en Poitou après 1785.