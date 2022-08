Qu’adviendra-t-il de notre église?

Émile Richard

Bouctouche

Natif de Bellefond

À l’approche de la fête nationale de l’Acadie, j’ai un petit pincement au coeur, car depuis plusieurs années, je m’aperçois que de plus en plus d’églises dans les communautés acadiennes sont abandonnées. Je ne ferai pas de réflexion sur les raisons de cet abandon, car depuis plusieurs années ce sujet épineux et horrible refait surface dans nos journaux, à la radio et à la télévision.

De plus en plus, tout est décrié dans les médias sociaux tel que Facebook et autres. Donc je ne m’attarderai pas sur les causes et raisons du déclin de cette institution.

Je veux surtout vous parler du hameau de mon enfance, Beaverbrook-Bellefond, un milieu acadien méconnu, caché dans la forêt au nord de la mer anglophone de Miramchi. Depuis un certain temps, je remarque dans mes petits voyages en automobile sur les route, que ce soit la route 126 de Miramichi à Moncton, ou encore la route 11 de Miramichi vers la Péninsule acadienne, que le paysage a beaucoup changé.

Ici je ne parle pas des coupes à blanc, ni des grosses constructions dans les grands centres urbains et les plus beaux villages de la côte acadienne.

Je remarque surtout la disparition de nos petites écoles, et surtout des petites églises construites par nos grands-parents et nos parents. La majorité de ces bâtisseurs ont disparu. Qu’adviendra-t-il de notre patrimoine et de notre héritage?

Dans mon milieu natal, il ne reste que l’église. De l’ancienne paroisse de l’Ascension qui rassemblait la communauté, soudainement l’église est passée aux mains d’une grande unité paroissiale. Ce changement de nom est survenu tout simplement lorsque le diocèse de Bathurst a dû cesser de desservir ses paroissiens à cause du manque de prêtre.

La paroisse a été transférée au diocèse anglophone de Saint-Jean (Saint-John) comme on insiste tant à nous le rappeler. La paroisse de l’Ascension est donc passée au statut de mission comme elle l’était dans les années 1920.

Une question me trotte dans la tête, que les gens de par chez-nous n’osent pas crier, car on est habitué au silence: qu’adviendra-t-il de notre église?

Depuis le transfert du diocèse, les paroissiens et paroissiennes vivent dans l’incertitude. Ils n’ont aucun pouvoir de gestion de leur finances et, tout d’un coup, on doit payer les dettes de la nouvelle paroisse à laquelle Beaverbrook-Bellefond est rattachée. La rumeur qui circule, c’est que cette paroisse est en danger imminent de disparaître, car avec le transfert du diocèse, on a aussi perdu le sentiment d’appartenance.

Est-ce que l’église de l’Ascension, le phare de notre communauté acadienne, subira le même sort que celle de Colette, d’Adamsville et de Millbank?

L’avenir nous le dira!