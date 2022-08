Un 15 août en toute simplicité

Cette année, on a commencé la journée de la Fête nationale des Acadiens en allant prendre une crème glacée et voir du monde à la jolie plage de Maisonnette.

Après un souper spécial, à 18h, on a entendu sonner les cloches de la belle église de Grande-Anse. Elles annonçaient l’arrivée d’un tintamarre dans cette petite communauté francophone.

On a bien vécu ça devant notre chez-nous temporaire. Le défilé a commencé avec le camion de pompiers et leurs sirènes. Après ça, on a vu une file de véhicules décorés avec des gens accueillants qui étaient costumés aux couleurs de l’Acadie. Ils faisaient du bruit et ils nous saluaient chaleureusement. Les enfants de l’autre bord de la rue en sautaient de joie!

Je ne peux pas vous dire toutes ces bonnes émotions qui m’ont traversé le corps et l’âme! J’étais tellement fière et enveloppée d’un sentiment d’appartenance riche et fort d’histoire et d’héritage. Et tout ça, c’est grâce aux croyances soutenues et à la résilience de nos fameux ancêtres!

Pour clôturer cette magnifique journée, on a pris un verre et admiré un fabuleux coucher de soleil sur la baie des Chaleurs, à partir de notre grande fenêtre de la cuisine de l’appartement.

Et, avant de se coucher avec reconnaissance, on a vu de beaux feux d’artifice dans un ciel éblouissant…

Léa Chamberlain

Beresford