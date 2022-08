Les données du recensement de 2021 en ce qui concerne les langues officielles ont l’effet d’une douche froide pour la francophonie. Quel coup de massue! Le français est en recul partout au pays, les francophones ne forment même plus le cinquième de la population canadienne.

Je ne peux que me demander comment cette dégringolade sera interprétée dans les milieux qui sont peu portés à soutenir le bilinguisme.

À l’extérieur du Québec, les francophones ont vu passer leur poids démographique de 6% à 3% en 50 ans, ce qui est dramatique. En termes statistiques, il faut parler de quantité négligeable, rien de moins.

Tout de suite, on mentionne la nécessité d’accroître l’immigration francophone afin de freiner la glissade, mais est-ce suffisant? Une donnée troublante au sujet de l’immigration a été révélée par les services du ministre Jolin-Barrette lors de la révision de la Loi 101 au Québec: au Canada, 99% des immigrants adoptent l’anglais; au Nouveau-Brunswick, le chiffre est de 90% et au Québec il est de 41%.

Ces chiffres disent qu’on parvient à peine à maintenir nos nombres, même dans notre château-fort français au Canada.

L’anglais exerce toujours un pouvoir d’attraction très puissant. S’il faut voir ce qu’on peut faire pour attirer des immigrants, il faut aussi voir ce qui doit être fait pour qu’ils adoptent le français et le gardent. Autrement, l’immigration ne sera rien d’autre qu’une porte, tournante, vers l’anglais.

Nous vivons en Amérique du Nord, dans un pays majoritairement anglais qui, manifestement, ne sait pas comment s’y prendre pour que sa minorité demeure en santé. Depuis l’adoption de la Loi sur les langues officielles, en 1969, le pourcentage des francophones au pays ne fait que diminuer. La Loi n’a pas d’effet sur la démographie, je le sais bien, mais elle ne semble pas en avoir non plus sur l’aménagement d’un contexte qui soit propice à l’épanouissement du français. Il faudra trouver, rapidement, une façon de donner un sens au français dans le contexte canadien et nord-américain.

Le fait est qu’on ne puisse pas travailler en français à l’extérieur du Québec, pas assez en tout cas. Notre bilinguisme appelle la valorisation de la langue majoritaire bien plus que la langue minoritaire; pour faire carrière, progresser dans l’échelle sociale, il faut, dans notre contexte, être fort en anglais bien plus qu’en français. Beaucoup d’anglophones bilingues sont souvent minimalement compétents en français – d’ailleurs, en ont-ils vraiment besoin? – et ne travailleront jamais en français.

Quant aux francophones, ils doivent être très compétents en anglais, parce qu’ils travaillent en anglais et ne se font valoir que par l’anglais. Quant au français, cela n’est jamais plus qu’un atout.

Je dis qu’il faudra trouver des moyens de rattacher le français au travail, afin qu’il y ait une raison de parler français, de le cultiver et de le conserver. Si on ne fait que compter sur sa valeur culturelle, on peut s’attendre à ce qu’il continue de reculer et finisse par perdre toute pertinence.

Alain Otis

Dieppe