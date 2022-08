Modernisation de la loi sur les langues officielles: réponse aux quelques partisans de l’approche minimaliste

Le 23 juillet, Linda Cardinal, Michel Doucet et Rémi Léger ont cosigné dans le quotidien Acadie Nouvelle une lettre d’opinion tentant de défendre l’approche minimaliste du gouvernement fédéral en matière de langues officielles.

Ces derniers s’opposent à toute amélioration pourtant nécessaire au projet de loi C-13 qui devait moderniser la Loi sur les langues officielles. Or, depuis son dépôt tardif, une série de scandales se sont abattus sur la ministre responsable et ont accentué les demandes pour renforcer ce projet de loi.

Déjà, la prorogation du Parlement a fait perdre huit mois au processus législatif après le dépôt de la première version en juin 2021. La nomination d’une Gouverneure générale sans connaissance du français, un refus de la Cour d’appel fédérale de permettre au gouvernement de suspendre l’arrêt FFCB et une série de révélations sur la montée de l’unilinguisme dans la fonction publique n’ont fait qu’accélérer les sonnettes d’alarme.

À cela s’ajoutent des demandes de la part des organismes, du commissaire aux langues officielles et des partis de l’opposition afin de donner une structure et de l’efficacité à ce projet de loi qui impactera les générations à venir. Il faut agir pour arrêter le déclin du français, protéger la langue française et la promouvoir.

Les organismes représentant les francophones exigent des améliorations au C-13 qui manque de mesures structurantes. Pour construire un régime linguistique solide, il faut que le Conseil du Trésor devienne l’agence responsable de la loi. Or, le gouvernement s’y oppose, même s’il s’agissait d’une promesse dans le Livre blanc.

Il y a présentement trois ministres qui tentent de gérer ce dossier, et quatre lorsque le ministre de la Justice et procureur général porte en appel des décisions judiciaires comme celle condamnant l’unilinguisme de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Comme le dit le commissaire aux langues officielles dans son mémoire, le «chevauchement risque de maintenir l’application fragmentaire de la LLO». Rappelons que, dans son mémoire, le commissaire souligne qu’il faut une approche robuste et efficace et que les améliorations dans le C-13 «ne peuvent résoudre les nombreux enjeux de gouvernance qui depuis longtemps minent la pleine mise en œuvre de la LLO».

Le C-13 ne concrétise pas non plus des mesures solides, mais nécessaires pour renforcer le bilinguisme dans la fonction publique, un autre scandale qui secoue le mandat tumultueux de la ministre. Affirmer que le projet de loi C-13 «n’est pas un magasin général» constitue un mauvais diagnostic législatif. Il s’agit de moderniser une loi et non pas d’en rédiger une nouvelle.

C’est une erreur pour les partisans de l’approche minimaliste de reprocher aux organismes d’exiger l’inclusion dans le C-13 des demandes formulées depuis quelques années.

Adopter un projet de loi qui aura des conséquences pour les générations futures requiert de la modestie de la part du gouvernement. Le C-13 souffre de nombreuses autres déficiences qu’il serait trop long d’énumérer. Je demande à la ministre de bien vouloir s’ouvrir à des amendements pour améliorer le texte de loi.

C’est rassurant de voir les organismes représentant des centaines de milliers de francophones de vouloir améliorer le texte. Le Canada ne peut pas attendre une quatrième réforme dans dix ou quinze ans pour fixer les problèmes qui minent la Loi aujourd’hui. Il faut inclure les bons outils législatifs dans la loi pour que cette dernière devienne robuste et efficace.

Pour le bien de nos enfants et petits-enfants qui hériteront de nos décisions linguistiques, le fédéral doit être raisonnable et renoncer à son approche minimaliste.

Joël Godin

Député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier

Ministre du Cabinet fantôme pour les Langues officielles et vice-président du Comité permanent des langues officielles à la Chambre des communes