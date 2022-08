Avant qu’il ne soit trop tard

Je ne peux m’empêcher de réagir au tsunami de réactions provoquées dans les médias à la suite des résultats de Statistiques Canada 2021 portant sur l’état de la francophonie canadienne. Et pourtant… On ne pouvait tout de même pas s’attendre à un miracle!

Depuis des décennies, des organismes, des membres de la communauté de chercheuses et chercheurs et d’autres s’époumonent à exiger des actions de la part des décideurs politiques et des communautés acadiennes et francophones pour freiner l’assimilation en contexte linguistique minoritaire.

Je persiste et je signe, oui, les décideurs politiques ont la responsabilité de voir à ce que les lois sur les langues officielles soient respectées de manière rigoureuse. Toutefois, est-ce suffisant de croire que les interventions gouvernementales peuvent, à elles seules, freiner l’érosion de notre belle langue française au pays? Je n’y crois pas!

Les responsables de toutes les institutions sociales francophones ont un rôle prédominant à jouer pour protéger et sauvegarder notre langue.

On rappelle souvent que la devise acadienne est l’union fait la force. La famille est la première institution d’éducation et c’est là que les enfants apprennent à construire leurs identités. Les parents francophones sont les premiers transmetteurs culturels à leurs enfants et jouent un rôle capital dans le développement de leur fierté acadienne et francophone.

C’est là que les premières graines sont semées. L’école et la communauté sont aussi très importantes. Elles doivent continuer à arroser les graines et appuyer les enfants dans leurs apprentissages de la langue française qui fait partie intégrante de ces apprentissages. Les jeunes qui vivent particulièrement dans les régions anglo dominantes ont à faire encore plus d’effort pour l’apprendre.

La langue est la colle qui cimente tous les éléments de l’identité culturelle. Sans la langue, point de culture. Si nous voulons sauvegarder notre langue française, nous devons toutes et tous reprendre le bâton du pèlerin et se mettre au travail. Nous pouvons commencer à demander des services en français dans des établissements publics et privés; nous pouvons aussi faire l’effort de remplacer des anglicismes qui se glissent trop souvent dans les communications par des mots ou des expressions en français, par exemple.

Normalement, nous prenons soin des personnes qui nous sont chères. Ne faudrait-il pas en faire autant pour notre chère langue française et notre culture acadienne? N’oublions jamais que les générations précédentes ont lutté avec acharnement pour ne jamais perdre notre langue et notre culture françaises. Pourquoi ne pas marcher dans leurs traces?

À tous les 15 août, Zacharie Richard chante cette belle chanson Réveil que nous aimons tant et qui nous donne des frissons. C’est une chanson, je crois, qui incite la population francophone à se réveiller avant qu’il soit trop tard.

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton