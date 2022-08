L’importance d’un conseil d’administration francophone

En début de semaine, à l’émission La matinale d’ICI Radio-Canada Acadie, l’animatrice Martine Blanchard a posé une question fondamentale au président d’Égalité santé en français, Hubert Dupuis: «Pourquoi, lui a-t-elle demandé, c’est important qu’un conseil d’administration francophone gère le réseau de santé francophone au Nouveau-Brunswick?»

Une question similaire a été soumise à la Cour suprême du Canada il y a un peu plus d’une trentaine d’années, et ce, dans le contexte du droit à l’éducation de la minorité francophone garantit par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans sa décision et dans plusieurs autres jugements qui ont suivi, la Cour suprême nous enseigne l’importance de la gestion d’un système d’éducation par et pour la minorité linguistique d’une province.

Ainsi, au moment où une importante révision judiciaire s’amorce afin de contester, entre autres, la révocation unilatérale par le gouvernement Higgs du conseil d’administration de la régie régionale de la santé Vitalité sur lequel siégeait une majorité de membres élus par la communauté francophone, ces enseignements de la Cour suprême nous apparaissent particulièrement pertinents.

*****

Pour l’essentiel, l’article 23 de la Charte prévoit, au Canada, le droit à l’éducation dans la langue et dans les établissements de la minorité linguistique dans chaque province.

Or, dans le cadre d’une interprétation large et libérale fondée sur l’objet culturel et réparateur de ce droit, en vue de faire des communautés de langue officielle des partenaires égaux en éducation, la Cour suprême du Canada indique deux éléments fondamentaux qui découlent du fait que les établissements en cause sont ceux de la minorité: le droit à des services et des structures distincts de qualité équivalente à celle de la majorité et un pouvoir exclusif de gestion et de contrôle sur tous les aspects de l’éducation qui concernent sa langue et sa culture.

Ainsi, outre le fait de reconnaître l’importance culturelle pour une minorité de langue officielle de bénéficier de ses propres institutions afin d’assurer pleinement son épanouissement, le plus haut tribunal du pays nous enseigne que la participation de cette minorité à la détermination de ce qui est le plus approprié pour sa vitalité linguistique et culturelle est essentielle, car personne ne connaît mieux qu’elle ses réalités identitaires et ses besoins prioritaires.

À cet égard, trois passages clés de la Cour suprême méritent d’être cités.

D’une part, la Cour précise clairement qu’il «est extrêmement important que les parents de la minorité linguistique ou leurs représentants participent à la détermination des besoins en matière d’instruction et à l’établissement de structures et de services qui répondent le mieux possible à ces besoins.»

Ce passage exprime clairement le concept de l’égalité réelle qui est à la base de nos droits linguistiques.

Quant à l’importance que ce soit la minorité linguistique qui fixe elle-même ses priorités, la Cour écrit ceci: «[i]l est évident qu’il doit s’agir des priorités de la communauté minoritaire parce que la détermination de ces priorités est au cœur même de la gestion et du contrôle conférés par l’art. 23 aux titulaires de droits linguistiques minoritaires et à leurs représentants légitimes».

Enfin, la Cour prend bien soin de noter qu’une «autre considération importante est que l’art. 23 était destiné en partie à protéger la minorité contre l’effet des mesures adoptées pour répondre aux besoins de la majorité. Il est donc évident que les parents de la minorité linguistique et leurs représentants sont les mieux placés pour identifier les besoins locaux».

*****

Au-delà du domaine de l’éducation, il va sans dire que ces énoncés fondamentaux prennent une importance cruciale au Nouveau-Brunswick en raison de l’article 16.1 de la Charte qui prévoit non seulement l’égalité des deux communautés linguistiques de la province, mais également leur droit constitutionnel, «notamment (…) à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.»

L’utilisation de l’adverbe «notamment» dans cette disposition est aussi important, car il devrait mener à une interprétation large des institutions qu’elle englobe et viser, entre autres, les réseaux de santé.

Dans un tel contexte et nonobstant le peu de pouvoirs détenus par le conseil d’administration de Vitalité aux termes de la loi actuelle, il sera pour le moins intéressant d’observer comment le gouvernement provincial va tenter de justifier la révocation de ce conseil et son remplacement unilatéral par un fiduciaire de son choix.

Le gouvernement voudra certainement s’appuyer sur la situation de crise que vit actuellement le système de santé au Nouveau-Brunswick pour justifier sa décision, mais s’attaquer à cette crise ne doit pas se faire au détriment des droits constitutionnels reconnus à la communauté francophone de la province.

Serge Rousselle

Michel Doucet

Constitutionnalistes