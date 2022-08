Verrons-nous un jour Donald Trump menottes aux mains?

Dès le début de la course au pouvoir en 2015, j’ai voulu, comme bien d’autres, comprendre le phénomène Trump, c’est-à-dire l’arrivée au pouvoir d’une célébrité télévisuelle qui savait surtout dire aux concurrents de l’émission The Apprentice: «You’re fired». Il réclamait des autres ce qu’il n’a jamais su exiger de lui-même, soit la perfection et l’honnêteté. Il savait surtout humilier et détruire, sans gêne, toute personne pressentie comme pouvant lui faire de l’ombre.

Il a fait sien le slogan politique «Make America Great Again» qu’avaient utilisé d’autres politiciens américains dont Ronald Reagan, en 1980. Si la chose avait été possible, il aurait fait reculer le pays jusqu’au temps de l’esclavage où la nation était surtout blanche, anglo-saxonne et protestante. Comme bien d’autres de la base républicaine, il n’aura jamais accepté le fait que, pendant huit ans, «l’Amérique» aura été aux mains d’un Noir.

Dès l’annonce de sa participation à la course à la présidence, il a emprunté un discours populiste d’extrême droite devant plaire à la base du parti. Il a vite pris pour cible le Mexique disant que, quand ce pays refile les siens aux États-Unis, il ne sert pas ce qu’il y a de mieux ajoutant: «Ils arrivent avec leur monde de la drogue et du crime. Ce sont des violeurs.»

Voilà ce qu’il avait à dire d’un des partenaires économiques. Le Canada n’a pas subi le même sort parce que constitué surtout d’une population plutôt blanche, mais Trump n’a pas manqué d’imposer une taxe d’importation sur l’aluminium, ce qui aura su mécontenter les autorités.

Trump n’est pas surtout l’âme pensante de sa rhétorique inquiétante et de son discours mensonger et victimiste. Son idéologie anti-démocratie lui est servie par les penseurs d’extrême-droite que sont, entre autres, les Roger Stone, Steve Bannon et Stephen Miller de ce monde. Selon eux, il faut raser les institutions politiques et administratives américaines telles que les ministères de la justice et du revenu, l’armée, la CIA, le FBI, etc.

Ce qui n’est pas dit, mais qui est sous-jacent, c’est que ce serait pour les remplacer par des entités à leur image, comme ce que connaissent les pays autoritaires. Selon eux, la démocratie n’est plus de son temps. Qui mieux que Donald Trump pour continuer d’insuffler vie à un pays autoritaire, à moins que les Américains n’en décident autrement. Sauront-ils être assez perspicaces pour vouloir sauver la démocratie, la protéger et la promouvoir?

Sauront-ils se présenter aux urnes en grand nombre?

Un chef d’État qui peut inciter les siens à attaquer le siège de la démocratie pour demeurer au pouvoir contre la volonté du peuple est capable du pire. Il crée le chaos et le désordre pour susciter la confusion et le doute. Il se présente, ensuite, comme le sauveur, celui qui sait remettre sur les rails une nation en déroute. Et, s’il se montre assez fort, il pourrait même aller jusqu’à convaincre les élus d’apporter des changements à la constitution pour qu’il puisse demeurer à la tête de l’État pendant longtemps. C’est ce qu’ont su faire Vladimir Poutine et de nombreux autres dirigeants autocrates. La corruption y est sans bornes.

Pour y arriver, et pour cacher la corruption, surtout, il ferait taire l’opposition, il ferait censurer tout discours éclairant sur le régime. Il continuerait de traiter les médias «d’ennemi du peuple» et, pour pallier, créerait des médias d’État pour assurer le contrôle de l’information. Il s’est réjoui d’entendre les siens scander «Lock her up» à l’intention de son principal adversaire, Hillary Clinton, à l’élection de 2016. Le fera-t-il pour tout adversaire?

Donald J. Trump a quitté la Maison-Blanche sans jamais concéder la victoire à Jos Biden. Il ne fallait pas. Il allait perpétuer le monstrueux mensonge selon lequel, dans un certain nombre d’États clés, l’élection aurait été truquée – ceux où il a été défait. Et, en êtres crédules que sont bien des humains, la base du parti a avalé la couleuvre.

Il a tenté personnellement de faire changer à sa faveur le résultat des élections en Géorgie, ce qui est un crime. Il a incité des milliers de partisans à mettre fin au comptage des votes du collège électoral en attaquant le Capitole: ce qui est un crime. Il a emporté avec lui, à sa résidence de Floride, une quantité imposante de documents d’État, dont certains secrets et d’autres ultra secrets, ce qui est un crime. Il a falsifié ses rapports d’impôts pour éviter de payer les taxes de propriétés représentant des centaines de millions, et ce, pendant des années. Il a profité financièrement de sa fondation pour des intérêts personnels: des agissements de nature criminelle.

Va-t-il, un jour, payer pour ces crimes?

Être élu président ne garantit pas l’immunité à jamais. Verrons-nous, un jour, un Donald Trump sortir d’un palais de justice, menottes aux mains, puis jeté en prison? Osera-t-on le traiter comme le commun des mortels? Ce qui permettrait d’apprécier le fait que personne n’est au-dessus des lois.

Hector J. Cormier

Moncton