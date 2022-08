Visite spéciale au VHA

Mon conjoint et moi sommes venus passer une couple de jours à l’Hôtel Château Albert pour célébrer notre anniversaire de mariage. Notre séjour au Village historique Acadien fut un retour intéressant dans le 21e siècle. Le temps d’apprécier ce que nos ancêtres ont vécu, lors de cette époque difficile, mais prospère.

En arrivant, on a pris un bon café au Bistro et j’ai eu le bonheur de voir mon nom de famille sur le mur avec tous ces noms importants de descendants acadiens.

Dans la boutique, je me suis acheté un chapeau élégant et le livre de la triste et émouvante histoire d’Évangéline.

Ça faisait du bien de voir tous ces touristes curieux et joyeux. J’ai aussi aimé la présence et le rire des enfants qui étaient pleins d’énergie et si excités.

Les déjeuners étaient exceptionnels. On a mangé comme de la royauté! Le deuxième jour, on a beaucoup marché sur le site et on a pris des photos du paysage enchanteur, des animaux, des vieilles maisons, ces commerces, mais surtout des interprètes avec leurs beaux costumes d’époque.

On dirait qu’avec la pandémie, les gens ont perdu l’art de sourire et l’isolement nous a éloignés les uns des autres. Les individus sont devenus froids et distants… Mais, les membres du personnel du VHA ont été tellement gentils et accueillants avec nous, qu’on s’est senti comme dans «un autre monde», choyé et gâté. Aussi, avec environ 1000 touristes dans une journée, c’est normal et plaisant d’y rencontrer des visiteurs qu’on connaît et apprécie.

Ça a été une belle vacance, bien vécue, pour nous deux. On souhaite la même expérience à tous ceux qui veulent passer un moment mémorable et vivre «du bon vieux temps»!

Léa Chamberlain

Beresford