Les granules de bois pour résoudre les problèmes d’énergie de la province

Le 27 juillet dernier, votre journal a publié l’article «Higgs invite les Néo-Brunswickois à trouver d’autres façons de se chauffer» face à ce qui sera probablement une augmentation record des tarifs d’électricité cet hiver.

Selon le premier ministre, le Nouveau-Brunswick est particulièrement vulnérable à ces hausses de prix de l’électricité parce que les ménages de la province dépendent fortement du chauffage électrique. Nous sommes d’accord avec le premier ministre.

Le Nouveau-Brunswick a des émissions de carbone liées au chauffage parmi les plus élevées au monde et risque de subir d’importantes augmentations de coût en raison de la prédominance du chauffage électrique auprès des consommateurs.

Le Nouveau-Brunswick a besoin d’une nouvelle stratégie pour un chauffage abordable et à faible teneur en carbone. Les granules de bois offrent une solution à ce problème, pratique, abordable et éprouvée.

Le Nouveau-Brunswick compte cinq usines de granules de bois qui produisent environ 350 000 tonnes par année. Ce combustible a un contenu énergétique de plus de six pétajoules (PJ) et pourrait remplacer l’ensemble de l’électricité, du mazout et du gaz naturel consommés par les bâtiments commerciaux et institutionnels de la province.

Cependant, en raison de la faible demande locale et du retard des politiques publiques, plus de 90% de la production de granules de bois du Nouveau-Brunswick est exportée. La plupart de ces exportations sont destinées à l’Europe, où les clients apprécient la qualité et l’aspect environnemental de ces granules, ainsi que leur rôle dans la réduction importante des gaz à effet de serre (GES).

Environ trois quarts de l’énergie renouvelable dans le monde provient de la biomasse. La bioénergie représente environ 10% de la consommation totale d’énergie et 2% de la production mondiale d’électricité. Aux États-Unis et dans l’Union européenne, la bioénergie représente 60% de toutes les énergies renouvelables.

En fait, au cours des 20 dernières années, c’est la bioénergie qui a permis de réduire le plus les GES, notamment sous forme de biochaleur, qui représente 90% du marché européen du chauffage renouvelable. Compte tenu de ces statistiques impressionnantes, il est inconcevable que la province néglige la bioénergie comme solution de chauffage renouvelable.

Le biochauffage (bioheat) domine aux États-Unis, en Europe et au Japon parce qu’il est abordable, éprouvé, fiable, et qu’il soutient le secteur forestier et les économies locales. Les granules en vrac à 275$/tonne équivalent à 0,065$/kWh d’électricité. Les granules de bois du Nouveau-Brunswick coûtent environ 50% moins cher que le tarif d’électricité résidentiel de la province. Malgré ces économies potentielles et le fait que les provinces maritimes connaissent certains des taux de pauvreté énergétique les plus élevés au Canada, l’huile de chauffage importée demeure plus populaire que les granules de bois.

Le Nouveau-Brunswick connaît l’une des plus fortes périodes de pointe en demande d’électricité en Amérique du Nord, mais il n’a pas les ressources mobilisables à faible teneur en carbone des autres juridictions. En fait, l’électricité utilisée pour le chauffage au Nouveau-Brunswick est remarquablement sale, avec plus de 30% alimentée au charbon, en gaz fossiles et en pétrole lourd, combustibles qui, pour la plupart, sont brûlés en hiver afin de répondre à la demande.

La production de charbon doit cesser en 2030. D’ici là, la demande d’électricité augmentera à mesure que les transports effectueront le virage électrique. La nouvelle capacité de production sera très coûteuse. Remplacer le chauffage électrique des bâtiments par celui aux granules de bois est une solution qui ne peut être négligée. Ironiquement, la solution la plus écologique se trouve dans les forêts de la province gérées de façon durable. La fabrication de granules de bois par la conversion des résidus de scierie et de récolte en une énergie responsable et renouvelable tombe sous le sens dans le monde actuel.

Les granules de bois des Maritimes ont gagné le respect du monde entier en tant que moyen responsable et efficace de remplacer les combustibles fossiles, de lutter contre les changements climatiques et de chauffer les maisons et les bâtiments.

Les granules de bois peuvent offrir tout cela et plus encore dans les provinces maritimes du Canada, notamment en soutenant les économies locales, en créant des emplois, en atteignant les objectifs climatiques locaux et en améliorant la santé des forêts. Le fait est que le biochauffage à base de bois est déjà une réalité au Nouveau-Brunswick.

Les élus locaux n’ont pas besoin d’aller bien loin pour croiser une usine de granules de bois ou pour voir des hôpitaux, des écoles, des universités, des églises chauffés avec des granules de bois d’ici, à l’aide d’équipements à haut rendement énergétique.

Il est temps que les granules de bois jouent un rôle plus important à l’échelle nationale, mais cela nécessitera une volonté de voir au-delà des solutions de chauffage traditionnelles et d’apprendre des autres juridictions, ainsi qu’un engagement à investir dans un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Gordon Murray

Directeur exécutif

Wood Pellet Association of Canada