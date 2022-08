Quel destin pour Cap-Acadie?

Avec tous ses atouts, notre nouvelle ville régionale est bien placée pour continuer à devenir une force incontournable dans le sud-est du Nouveau-Brunswick ainsi qu’offrir à sa population un style de vie sans compromis.

Le développement commercial et industriel est déjà bien implanté dans nos deux centres commerciaux et ne peut que continuer de s’accentuer avec l’union de nos ressources communes, et ce grâce à l’engagement communautaire de nos leaders d’industrie et de commerce.

Dans nos régions, les occasions de développement touristique, agricole, culturel, récréatif, environnemental, coopératif, communautaire, etc., sont immense considérant nos larges espaces, nos infrastructures récréatives et culturelles, nos infrastructures naturelles, nos sites patrimoniaux, et non le moindre, l’engagement communautaire et charitable de notre population.

Un vieux dicton nous rappelle qu’«une chaîne est seulement aussi forte que son maillon le plus faible», alors il est à supposer que le succès de toute direction prise par notre nouvelle ville de Cap-Acadie sera dicté par notre capacité d’inclure tous les gens de toutes les régions de notre nouvelle ville régionale.

Pour ce faire, le développement régional devra susciter la même importance que le développement de nos centres commerciaux, non pour en faire une duplication pour chacun, mais assurer la complémentarité dans ces développements en puisant sur la force de chacune de nos régions.

Même si nous n’avons pas choisi la réforme municipale, nous pouvons quand même choisir notre destin dans notre ville régionale de Cap-Acadie.

Alors c’est à nous tous de naviguer le bateau à beau port et de se rassembler dans un but commun pour le succès de tous.

À nous tous de choisir le destin!

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc