Le combat des vignobles du N.-B.

Je viens de lire l’article du journaliste Sébastien Lachance (La ferme Les vins de l’Acadie cessera bientôt ses activités) et cet article est bien fait. Il est vrai que naviguer au Nouveau-Brunswick dans le monde du vin est un défi de tous les instants. La reconnaissance de nos produits se fait plus facilement par les touristes et les institutions extérieures de nos frontières.

Richibucto River Wine Estate fait face aux mêmes obstacles que la famille Maury. Étant voisins, nous avons également à surmonter les mêmes attaques. C’est une grande perte pour la diversité commerciale vinicole. Les pionniers de cette activité deviennent de plus rares. Alan Hudson et sa famille vivent ces combats régulièrement depuis 2005. Et malgré les reconnaissances un peu partout au Canada, il est extrêmement difficile de se faire une place sur les étagères du monopole. Les exemples de bonne gestion ne manquent pas. La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, et le Québec ont pavé la voie et montrent des résultats conséquents.

Cela fait 20 ans que ces pionniers vignerons luttent pour faire valoir la qualité de leur labeur et d’en voir un tomber est problématique. D’autres avant lui ont cessé dernièrement leurs activités. La question qui vient en tête est: si ne monopole ne fait pas plus pour préserver cette industrie, qui sera le prochain à tomber?

Marc Paimpec

Sommelier

Représentant pour Richibucto River Wine Estate