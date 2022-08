Le système de santé s’éteint tout doucement

Il me semble que je dois écrire mon histoire, exprimer mon opinion et, il faut l’avouer, révéler mon désarroi en ce qui concerne le système médical dans ma province.

Aujourd’hui, c’est le 28 août 2022. Or, le 28 août 2020, j’apprenais le décès de ma docteure, Line Lavoie-Dufour. Elle s’est éteinte, comme ça, durant la nuit.

J’étais tellement triste. Je savais qu’elle ne pourrait plus m’accueillir avec son sourire aimant, me disant: «Alors, qu’est-ce qu’on peut faire pour Irma, aujourd’hui?»

Cet accueil me disait qu’elle me connaissait, qu’elle avait à cœur, ma santé, soit pour guérir ce qui m’accablait et me faisait mal, ou encore pour prévenir les conditions aptes à faire surface à l’avenir.

C’était une médecine de guérison, mais aussi une médecine de prévention.

Car elle avait mon dossier. Elle connaissait mon histoire, tous les maux qui avaient troublé ma vie, mon corps. De plus, elle était au courant des troubles qui me guettaient à cause de mon hérédité, des maladies qui avaient accablé ma mère et mes sœurs. Elle savait que trois de mes sœurs étaient décédées à cause d’un cancer relié au système digestif. Elle savait que ma mère avait eu des troubles au niveau de son cœur et que mes poumons avaient des difficultés respiratoires. Il y avait dans ses soins, de la guérison et de la prévention: je recevais des colonoscopies, et elle tentait de voir à l’asthme qui m’avait tourmenté depuis maintenant 40 ans.

Or, du jour au lendemain, je devenais, pour ainsi dire, l’orpheline du système médical du Nouveau-Brunswick. Après une semaine de deuil et sous le choc, je suis partie à la recherche d’un nouveau médecin.

Au premier appel, on m’a dit «Impossible», tout simplement. Ensuite, je suis allée voir une autre docteure, assez nouvelle dans la région, mais sa secrétaire m’a averti que non, il n’y avait pas de place pour moi.

J’ai donc remis mon nom à la province et, depuis lors, je figure sur la liste Accès patient NB. Nous étions environ 45 000 personnes ainsi classifiées à l’époque. Aujourd’hui, nous sommes au-delà de 63 000 personnes. Environ une personne sur 12 dans la province n’a pas de médecin de famille.

Ouais!

Et c’est là que le ras-le-bol fait son entrée.

Une petite parenthèse: je me souviens lorsque j’étais en 12e année, nous étions allés visiter le terrain où se construisait l’Hôpital général de Grand-Sault. Le monsieur Levesque qui guidait cette visite nous disait: «Cet hôpital, il n’est pas celui du gouvernement! Non! cela nous appartient. Nous l’avons payé et il est à nous, pour nous!»

C’était en 1963. Les choses ont changé. Je ne crois plus que cet hôpital est à nous ni pour nous.

Si j’ai un malaise, il faut qu’il soit grave pour que je reçoive des soins. Et s’il n’est pas grave, il me faut avoir recours à mon médecin de famille, celui-ci étant toujours inexistant.

Il n’est pas question de recevoir des soins de prévention. Les tests de prévention ne sont plus accessibles après un certain âge, duquel je fais partie.

Nous en sommes réduits à une médecine de «Band-Aid»! Tu as un bobo, je te le soulage. Je ne vais pas voir ce qui le cause encore moins essayer de prévenir. Va à l’externe et si tu as la chance de voir un médecin, on t’offrira une prescription… peut-être.

Ah! Je sais qu’en écrivant ceci, je réduis probablement mes chances de me trouver un médecin de famille. Il ne faut surtout jamais remettre en question. Cela ne m’avantage peut-être pas de «chialer». Je ne critique pas les médecins. Je sais qu’ils et elles sont surchargés. C’est probablement tout le système qu’il faut changer. Faut-il ajouter leur nombre ou peut-être changer la description des tâches?

Alors, je me dis: «Irma, n’essaie même pas. Possiblement que tu mourras d’une faille au cœur parce que tu ne peux pas rencontrer l’inhalothérapeute de l’hôpital. Continue avec ton bronchodilatateur, même si tu es au courant qu’il y a beaucoup mieux pour toi.»

Voyez-vous, pour le rencontrer et essayer d’améliorer mes soins pulmonaires, j’ai besoin d’une référence de mon médecin de famille. Or, c’est impossible, car je n’y ai pas accès et, sans cela, je ne peux pas faire un rendez-vous à la clinique de santé respiratoire de Grand-Sault. Croyez-moi, j’ai essayé plusieurs fois, par différentes voies. Oh, je sais, il y a un numéro, un autre endroit auquel je peux m’adresser. Si je me lamente en grand, un docteur que je ne connais pas et qui ne me connaît pas acceptera peut-être de me recommander à la clinique. C’est cela, la médecine?

De plus, en ce qui concerne la possibilité de cancer du côlon, j’oublie cela. Pouf! Le mieux que je peux faire, c’est d’accepter que je décède, à un moment ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, et d’accepter le sort qui me sera donné.

Depuis 1970, je paie des taxes à la province. Cela m’offre plusieurs privilèges. Je peux conduire sur les routes, mes enfants ont droit à l’éducation, etc. De plus, cela me permet d’avoir des soins lorsque je suis malade. Entre-temps, je paie toujours des taxes, et cela depuis 1970. J’aide et je soutiens la province à me procurer des soins auxquels je n’ai pas accès.

Ouais!

Et je me dis, peut-être que la province pourrait me donner une petite ristourne lorsque je remplis ma formule d’impôts? Peut-être que l’on me donnerait un petit montant qui m’aiderait lorsque je me résous à consulter des méthodes alternatives. L’huile CBC du cannabis semble m’aider au niveau des douleurs de l’arthrite. Or, pour l’obtenir, je ne paie pas la visite au médecin, je ne paie pas le pharmacien. Et tous ces autres soins paramédicaux auxquels je me réfère afin d’améliorer ma santé en tant que soins et prévention, je dois débourser de ma poche. Finalement, je me console en me disant que, du moins, cela ajoutera peut-être quelques mois, quelques années à mon humble vie. Cela me procurera peut-être une meilleure qualité de vie, entre-temps.

Aujourd’hui, c’est le 28 août 2022. Dre Line, voilà deux ans que tu es partie.

Je te remercie. Je te suis reconnaissante pour tous ces soins que tu m’as prodigués si bonnement. Malheureusement, tout semble indiquer que c’est une époque révolue!

Comme toi, Dre Line, le système est en train de s’éteindre, de faire sa propre démission silencieuse, comme ça, tout doucement…

Et je pleure!

Irma Beaulieu Toner

Grand-Sault