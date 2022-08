Ces courageux enseignants

Le 6 septembre prochain, je suis déjà convaincu qu’un grand nombre du personnel scolaire a hâte de renouer contact avec les jeunes qu’ils ont déjà connus et avec les autres qu’ils apprendront également à connaître et à apprécier.

Comme par le passé, mais je dirais encore plus de nos jours, la profession enseignante et les autres qui œuvrent dans le système scolaire sont de plus en plus difficiles.

Dans cette lettre, je me limite surtout à la profession enseignante, car elle est l’une des plus ardues, car elle exige constamment un énorme courage, de multiples connaissances, de compétence et de patience.

Prenons quelques exemples. La venue des ordinateurs et des multiples autres outils électroniques qui devraient pourtant alléger la tâche de ce personnel le rend bien plus difficile. Par exemple, le curriculum à enseigner est souvent perçu par un certain nombre d’élèves comme étant moins utile, moins intéressant, moins valable que ce qui se trouve dans ces outils.

Comme conséquence, leur goût d’étudier et de faire leurs devoirs à domicile ne font pas autant partie de leur pratique, car ils préfèrent consacrer leur temps à jouer à des jeux électroniques, à communiquer avec leurs courriels au lieu de faire leurs devoirs et d’étudier. Ainsi, certains parents blâmeront les enseignants et non eux-mêmes ou leur progéniture s’ils ne réussissent pas leurs études.

Une autre difficulté à signaler est le contrôle et la gestion de la classe. Un, deux ou trois élèves peuvent, à eux seuls, perturber la discipline de la classe et empêcher l’éducateur à présenter son cours ou ses cours. Si les parents de ces élèves sont contactés par la direction scolaire ou l’enseignant, il se peut fort bien que l’appui parental soit parfois dirigé vers son propre enfant et non vers la direction ou le personnel enseignant.

Autrefois, je me rappelle encore très bien, si un élève dérangeait l’apprentissage ou la discipline de la classe, l’enseignant pouvait tout simplement communiquer avec les parents de cet enfant. L’appui parental était assuré et le problème d’indiscipline était réglé au moindre contact. C’est peut-être le temps de revenir à cette ancienne approche!

Enfin, de nos jours, la planète s’intéresse et se préoccupe de plus en plus aux questions environnementales. Comment alors expliquer que certains élèves dans nos écoles jettent par terre, dans leurs classes ou à l’extérieur de l’école, des déchets au lieu de les déposer dans les poubelles? Malheureusement, la société actuelle en fait autant.

Si, prochainement, les jeunes dans le milieu scolaire ou les autres, comme les parents, ne montrent pas plus de respect envers les conducteurs d’autobus, les concierges, la direction et l’ensemble du personnel scolaire, on peut y envisager une sévère crise.

Vous, les jeunes, qui voyagez en autobus scolaire, dites au conducteur un bon bonjour en entrant dans l’autobus et dites-lui merci en y sortant. Faites de même avec tout le personnel scolaire qui vous aime et qui vous sert. Peut-être, par ce simple moyen, et avec un respect constant envers chaque personne, on pourra éviter les démissions et réussir à combler tous les postes dont on a grandement besoin pour maintenir le système scolaire en bonne santé !

Alcide F. LeBlanc

Moncton