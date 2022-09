J’ai lu dans l’Acadie Nouvelle du 31 août une lettre qui portait la signature de Irma Beaulieu Toner de Grand-Sault. Cette dame d’un certain âge exprime clairement son désarroi vis-à-vis des soins de santé actuels dans notre province.

Cette dame nous décrit sa peine, car son médecin de famille, la Dre Line Lavoie Dufour est décédée comme ça durant la nuit, le 28 août 2020, soit il y a deux ans. Madame Irma nous explique très bien que son médecin pratiquait une médecine de prévention et connaissait son histoire médicale et personnelle.

Et du jour au lendemain, Mme Beaulieu Toner est sans médecin. Elle a beau chercher, mais impossible d’en trouver un ou une dans la région de Grand-Sault. Elle a donc décidé de faire comme plusieurs autres citoyens et de s’inscrire sur la liste de la province qui a pour nom – Accès patient NB. Elle n’est pas la seule sur ce registre. Dorénavant, elle fera partie des 63 000 personnes déjà inscrites et en attente.

Irma Beaulieu Toner aurait besoin de soins pour améliorer sa condition pulmonaire, mais il lui faut une référence d’un médecin pour accéder à ce service, ce qu’elle n’a point.

Dans sa lettre à l’Acadie Nouvelle, elle écrit qu’elle va continuer de payer ses taxes, ajoutant: «je fais cela depuis 1970.» Elle poursuit en écrivant: J’aide et je soutiens la province à me procurer des soins auxquels je n’ai pas accès.

Malheureusement, cette dame de Grand-Sault n’est pas la seule à vivre cette situation, soit de ne pas avoir accès à un médecin de famille. On a vu le nombre mentionné ci-haut. Et je suis porté à croire que le nombre réel est encore plus élevé.

Au Téléjournal Acadie du 31 août, le ministre Daniel Allain que plusieurs citoyens considèrent déjà comme le bras droit du premier ministre Blaine Higgs affirmait que «les soins de santé étaient dans un état de crise». La nouvelle cheffe du Parti libéral de la province héritera de plusieurs dossiers chauds, dont la santé, lorsque le Parti libéral accèdera au pouvoir en 2024. Vous aurez du pain sur la planche, Susan Holt.

Marcel Arseneau

Moncton