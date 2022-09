Le privé comme solution?

Récemment, le premier ministre Higgs (ainsi que certains médecins) a fait pression pour une plus grande implication du secteur privé dans la prestation des services de santé comme l’une des principales solutions à la crise actuelle. Il propose que davantage d’entreprises privées soient impliquées dans la prestation de services de santé privés aux citoyens, tout en s’empressant de préciser que nous n’aurions pas à payer de notre poche. Ces services seraient couverts par notre carte d’Assurance-maladie.

Alors, qu’y a-t-il de mal à se tourner vers le système privé pour résoudre nos problèmes actuels? Rappelons-nous que nous avions un système de soins de santé privé en place avant l’avènement de l’Assurance-maladie. Pourquoi l’avons-nous changé pour un système public? La réponse est simple. Il ne fonctionnait bien que pour ceux qui pouvaient se le permettre. La majorité des Canadiennes et Canadiens étaient laissés pour compte. C’est pourquoi nous avons mis en place, en 1965, un système de soins de santé à payeur unique financé par l’État et fondé sur cinq principes: l’universalité de la couverture, la transférabilité (accès dans chaque province et territoire), l’accessibilité aux services, l’intégralité et l’administration publique.

Les partisans d’une participation accrue du secteur privé à la prestation des services de santé affirment que le secteur privé est plus rentable. Examinons la proposition actuelle du premier ministre Higgs visant à permettre aux médecins de pratiquer des examens cardiaques et des examens pour des calculs rénaux dans leur cabinet. Comment est-il rentable que les médecins achètent le nouvel équipement nécessaire, engagent des techniciens (en les volant au secteur public) et facturent ensuite ces procédures au système public?

Et n’oublions pas qu’ils voudront faire un bénéfice sur ces dépenses. Si le médecin veut garder le technicien engagé dans son équipe, il devra programmer un grand nombre d’examens pour que cela soit rentable. La facturation signifiera alors une augmentation du travail administratif pour le système public. Alors, tout cela sera-t-il plus rentable? Si nous acceptons davantage de services de santé fournis par le secteur privé, d’où viendront les employés si ce n’est du secteur public? Si l’objectif est que les citoyens aient accès à des procédures en dehors du cadre hospitalier, pourquoi ne pas mettre en place des cliniques communautaires gérées et administrées par le système public? Pourquoi ne pas avoir des médecins salariés et d’autres professionnels dans ces cliniques? Je pense que cela serait plus rentable.

Trois questions clés sont négligées lorsqu’on envisage de confier une plus grande partie de nos services de santé au secteur privé: la perte de capacité, l’imputabilité et la présence accrue des corporations. Si le secteur privé commence à jouer un rôle plus important dans la prestation des services de santé, le système public perdra des membres clés de son personnel et même des services entiers, de sorte que sa capacité à offrir les mêmes services sera gravement diminuée et pourrait même disparaître complètement. Nous savons tous que les entreprises privées sont très discrètes sur la manière dont elles gèrent leurs affaires. Le fait qu’une plus grande partie de nos fonds publics leur soit consacrée signifie également que nous ne saurons jamais vraiment quels services exacts nous recevons pour l’argent que nous payons. Si nous ne sommes pas satisfaits des services, à qui nous adresserions-nous? Aux actionnaires? Au conseil d’administration? Aux propriétaires? Enfin, l’augmentation des services privés incitera les grandes entreprises à s’impliquer davantage dans la prestation de nos services de santé, ce qui signifie une perte de contrôle de la part de la province.

Les raisons pour lesquelles les citoyens ont choisi un système public plutôt qu’un système privé dans les années soixante sont encore très valables aujourd’hui: universalité de la couverture, portabilité, accessibilité, intégralité et administration publique. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de nous atteler à la modernisation de notre système public actuel afin qu’il soit capable de s’adapter à la situation actuelle et future.

Jean-Claude Basque

Moncton