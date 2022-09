Valoriser et bâtir la profession d’infirmière

Les problèmes que connaît la province dans le domaine de la santé vont nécessiter des solutions à court terme mais il faut également envisager des solutions à long terme.

Pour le long terme le gouvernement doit bâtir une banque de ressources notamment dans la profession d’infirmier et infirmière. Je suggère de doubler les cohortes en formation de nursing aux universités ainsi que dans les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick et d’offrir gratuitement ces formations. Il s’agirait d’un investissement modeste comparativement aux besoins des communautés. On pourrait envisager un projet financé conjointement entre les deux paliers de gouvernement.

La profession d’infirmière connaît des publicités néfastes ces dernières années compte tenu des difficultés d’opération des centres de santé que l’on peut lire dans les quotidiens et visionner à la télévision.

On peut facilement constater qu’il existe une pénurie de professionnels dans le domaine. Cette situation ne contribue guère à encourager les jeunes à considérer la profession. Il va falloir entreprendre un programme publicitaire pour valoriser la profession d’infirmier afin d’encourager les jeunes à considérer la profession.

De plus je suggère d’introduire un cours à option en infirmerie à la programmation au secondaire afin de sensibiliser les étudiants du secondaire à cette profession.

Michel Richard

Moncton