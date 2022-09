Le Canada aura-t-il le courage de s’affranchir de la monarchie?

Une reine âgée de 96 ans, dont le sens du devoir et de la responsabilité a été irréprochable durant toute la durée d’un règne de 70 ans, n’est plus. Deux jours avant la fin de sa vie, elle exerçait encore une fonction royale, celle d’accueillir la nouvelle première ministre du Royaume, Liz Truss. C’est peut-être à cause de ce geste ultime que l’annonce de sa mort a créé un certain choc. Mais, à cause d’un âge avancé, on pouvait s’y attendre. Sa santé était chancelante.

D’aucuns ne sauront nier que la vieille dame était sympathique. Toujours bien coiffée, elle était belle femme et toujours souriante. Impossible de l’ignorer: ses chapeaux à fait aplati, toujours assortis de vêtements plutôt voyants, parfois même aux couleurs fluorescentes, savaient assurément attirer l’attention.

Ce sera, bientôt, dans les rues de Londres, le spectacle: les funérailles somptueuses avec ce qu’il y a de plus pompeux: carrosses dorés, chevaux en tenue de parade, limousines, drapeaux, décorations de toutes sortes, chorales, grandes orgues, carillons, éloges funèbres, foules, archevêques, chefs d’État et leurs épouses, ou vice-versa, dont les reporters ne manqueront pas de décrire, jusque dans les moindres détails, l’attirail de chacun.

La reine n’a pas encore été déposée en son lieu de repos désigné et Charles III est à peine entré en fonction que les discussions vont bon train. On se demande sérieusement, un peu partout, si la monarchie, en 2022, a encore un sens. Le Canada a-t-il vraiment besoin, comme chef d’État, d’un souverain ou d’une souveraine d’un pays étranger pour l’exercice de la plus haute fonction, même si celle-ci est purement constitutionnelle et symbolique?

Les jeunes travailleurs que je rencontre disent d’emblée que les descendants de la famille royale n’ont qu’à imiter le prince Harry: se libérer d’une institution devenue, au cours des âges, archaïque.

Qu’ils fassent, disent-ils, comme le commun des mortels: qu’il trouvent un emploi, un vrai, qu’ils paient leur appartement, leur voiture, et qu’ils apprennent ce que c’est que d’avoir à rembourser une dette étudiante et de devoir tirer le diable par la queue à la fin de chaque mois. C’est évident que n’est pas de ce côté qu’il faut aller pour solliciter un brin de sympathie!

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, disait il y a quelques jours: «La Couronne britannique, c’est les Acadiens qui ont été déportés, les Patriotes qui ont été pendus (…)». Et nous pourrions ajouter que c’est le règne de la domination, lequel dure toujours. La province de Québec n’a toujours pas de contrôle sur l’immigration, et le fédéral envoie à Montréal des immigrants qui ne savent parler que l’anglais et qui anglicisent la ville à vue d’œil.

On a pu dire jadis que le soleil ne se couchait jamais sur l’empire britannique. C’est de moins en moins vrai. Les jeunes générations font table rase de ce passé. Le Comité national de réparation des Bahamas, par exemple, dit, sur tous les toits, que l’empire a fait sa gloire en bénéficiant «du sang, de la sueur et des larmes des esclaves». Pas très flatteur!

La Barbade, île des Petites Antilles et d’une population de 294 560 habitants, a complètement briser les liens avec la Couronne britannique pour devenir une république unitaire à régime parlementaire en 2021 suite à l’île Maurice. Le chef de l’État jure, maintenant, une véritable allégeance non plus à la reine ou au roi d’Angleterre, mais à la Barbade comme il se doit. Pourquoi pas le Canada? Qu’est-ce qui empêche une complète indépendance d’un empire qui n’existe plus à toute fin pratique? Pourquoi, en toute occasion officielle, faut-il prêter le serment d’allégeance au souverain d’un autre pays?

La fierté des Canadiens battrait-elle toujours de l’aile?

La monarchie britannique va-t-elle pouvoir survivre à la mort d’Élisabeth Il? Le nouveau roi a fait l’objet de scandales qui font encore beaucoup jaser. Ses infidélités, son divorce d’avec la princesse Diana et un remariage avec une divorcée – sa maîtresse – était inacceptable pour un futur roi et, surtout, pour un éventuel chef de l’Église anglicane sans parler des prises de positions sur des sujets qui ont gêné le gouvernement. Va-t-il pouvoir rétablir la confiance des Britanniques ainsi que celle des pays membres du Commonwealth?

Le Canada va-t-il s’affranchir du joug de l’empire? En aura-t-il le courage? Y a-t-il avantage à demeurer au sein de «l’empire» autre que pour se faire rappeler, d’une visite royale coûteuse à l’autre, que le Canada a déjà été une colonie respectueuse du Royaume-Uni, même quand la chose était indéniablement au bénéfice de l’empire plutôt que du pays? La monarchie en 2022 est chose du passé. Il faut se l’avouer et agir en conséquence.

Hector J. Cormier

Moncton