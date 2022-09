Deux poids, deux mesures

En fin de semaine, je lisais que Grande-Digue sera privée de son pont pour deux mois, car ce dernier n’était plus sécuritaire et qu’on doit le remplacer. J’ai regardé sur Google et je peux constater que la population là-bas est d’environ 2300 personnes et je suis content pour cette communauté, elle aura un nouveau pont qui sera fait de deux ponceaux.

Leur député est Robert Gauvin, un libéral à ce que je sache. Ici, à Rivière-du-Portage, plus précisément à Haut-Rivière-du-Portage, une population d’environ 700 personnes, on a un pont qui est fermé à toute circulation depuis plus de trois ans maintenant.

On semble ne pas vouloir s’attaquer à ce problème, du moins s’il y a des développements récents, on n’en sait rien.

J’ai soulevé la possibilité qu’on enlève la structure existante et qu’on installe deux gros ponceaux de béton afin que l’eau circule. On m’a répondu que ça ne se faisait pas dans les régions rurales et je vois que ça va être fait dans le Sud.

Ça me semble si simple de régler ce problème. Le ministère des Transports a tout ce qu’il faut pour remédier à la situation s’il le voulait, mais il ne le fait pas. On est pris en otage de chaque côté de la rive et nos idées ne sont pas prises en considération.

Non, on s’obstine à laisser cette situation perdurer. À un moment donné, il y aura des élections provinciales et j’espère que le candidat ou la candidate en fera un enjeu électoral. Il me semble que nous avons eu notre part de patience et on aimerait que ça bouge dans la bonne direction.

J’espère qu’on ne me dira pas «on ne peut rien faire vous êtes dans l’opposition».

On est peut-être dans l’opposition, mais on est aussi dans le Nouveau-Brunswick.

Gaston Doiron

Rivière-du-Portage