Les municipalités et leurs employés améliorent votre vie

Pour la première fois de notre histoire, nous célébrons la Semaine de la municipalité au Nouveau-Brunswick.

L’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, l’Association des cités du Nouveau-Brunswick et l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick ont coopéré pour faire de la Semaine de la municipalité une réalité. Merci pour tout le travail que vous accomplissez au nom de vos membres et de toute la population du Nouveau-Brunswick.

Pendant cette semaine spéciale du 19 au 25 septembre, et pendant toute l’année, je vous encourage tous à réfléchir à l’importance des gouvernements locaux pour vous, votre famille, vos amis et vos voisins.

Les conseils municipaux sont la forme de gouvernement la plus proche des gens qu’ils servent. L’importance des conseils municipaux ne saurait être sous-estimée. Leurs décisions sont essentielles, notamment pour la construction et l’entretien des routes et des rues, les services de police et de protection contre les incendies, les loisirs et la gestion des déchets solides, des eaux et des eaux usées. Ces services sont le fondement de toutes les collectivités, grandes ou petites.

J’ai été conseiller général municipal et j’ai fait partie de l’Autorité policière régionale de Codiac. Je suis très fier de la relation que j’ai établie avec les électeurs. La transparence – et une voie directe de communication – suscite la confiance. Et il est si important de pouvoir compter sur cette base pour entreprendre un changement radical comme la réforme de la gouvernance locale.

Les conseils municipaux dirigent aussi des initiatives économiques et l’aménagement du territoire en plus de développer et d’entretenir l’infrastructure.

Le Nouveau-Brunswick a dépassé les 800 000 résidents en 2022 selon Statistique Canada.

Notre population s’est donc accrue de plus de 40 000 personnes au cours des cinq dernières années, dont une augmentation de 15 000 personnes au cours de la dernière année.

Nous sommes ravis de voir que notre province est reconnue comme un endroit où il fait bon vivre, mais avec la croissance de notre population, il est essentiel d’accorder la priorité aux services et l’aménagement du territoire prend encore plus d’importance.

Pendant notre processus de consultation, les gens du Nouveau-Brunswick ont clairement indiqué que l’aménagement du territoire dans la province manque de cohérence. Certains secteurs font face à des défis, comme l’étalement urbain, la perte de terres agricoles à fort rendement et les préoccupations environnementales.

J’ai dit à plusieurs reprises au cours des deux dernières années que nous devons maintenir le caractère rural des régions rurales et nous assurer que nos ressources naturelles seront là pour les prochaines générations.

C’est pourquoi nous avons fait de l’aménagement du territoire l’un des quatre piliers de notre plan de réforme. Toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick devront avoir un plan local d’aménagement du territoire d’ici 2027 pour assurer la cohérence dans toute la province.

Nous allons également établir des déclarations d’intérêt public, qui serviront de guides pour des questions comme l’agriculture, les modes d’établissement et les changements climatiques.

Je sais que le logement abordable est l’un des problèmes auxquels font face toutes les provinces. Récemment, j’ai longuement discuté avec des représentants de nos quatre associations municipales de ce que nous pouvons faire pour avoir assez de logements abordables et de logements pour les plus vulnérables.

Cette question me tient à cœur et nous allons collaborer pour nous assurer d’avoir au moment voulu assez de logements pour ceux et celles qui en ont besoin.

Tant de choses ont été réalisées depuis la publication de notre livre blanc en novembre 2021. Je veux remercier nos associations municipales, nos conseils municipaux, nos districts de services locaux et nos commissions de services régionaux… En fait, tous ceux et celles qui ont retroussé leurs manches et rendu tout cela possible.

Cela n’a pas été facile, mais avec de la détermination et l’aide des facilitateurs, des équipes de transition, de l’équipe de la réforme au Ministère et d’autres intervenants au sein du gouvernement, nous sommes dans la dernière ligne droite.

Les élections spéciales prévues le 28 novembre constituent la prochaine grande étape. Pour environ 30% des membres de la population, ce sera la première fois qu’ils pourront élire un représentant local de cette façon. J’encourage les gens à découvrir à quel point la vie publique est gratifiante, surtout à l’échelle locale. Pensez à vous porter candidat ou candidate et, surtout, à voter! Ce jour-là sera historique.

À l’occasion de la première Semaine annuelle de la municipalité au Nouveau-Brunswick, réfléchissons à la riche histoire de notre province, à nos réalisations collectives et à notre avenir prometteur ensemble.

Daniel Allain

Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale