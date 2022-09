Revenez sur votre décision

Nous écrivons cette lettre en tant que parent d’un enfant qui a fait partie du programme Sports Études golf avec Louis Melanson depuis la 9e année.

Vendredi dernier, nous avons appris que notre enfant ne pourrait pas continuer les essais de golf afin de représenter son école (Mathieu-Martin) puisqu’il a participé au programme Sports Étude depuis plus de deux ans. Il a fait le premier essai du jeudi soir et ceci sans aucune mention de cette nouvelle mesure.

Cette décision prise vendredi fut à notre connaissance sans fondement. Imaginez la réaction d’un jeune qui arrive au terrain de golf pour se faire dire de retourner à la maison, car il n’a pas le droit d’essayer pour l’équipe.

Le programme Sports Études n’est pas une Académie de Haute Performance, comme l’Académie de soccer.

Ce programme est accessible à tous les élèves qui désirent y participer. Les jeunes qui font partie de l’académie de soccer sont invités en raison de leurs habiletés supérieures, alors que le Sports Études golf est accessible à tous les élèves peu importe leur habileté.

Ce programme vise à développer des jeunes et les préparer à l’avenir par l’entremise du golf. Ce sport aide les jeunes à travailler plusieurs aspects importants chez soi comme la concentration, la persévérance, l’analyse, la confiance et l’entregent. Pourquoi viser ce programme, nous ne comprenons pas.

De plus, cette année les filles qui ont fait partie de l’Académie de soccer pendant plus de trois ans ont décidé de quitter l’Académie afin de représenter leurs écoles.

Aucune décision n’a été prise à cet égard. Vous avez établi ce nouveau règlement sans fondement ou consultation avec les personnes impliquées et nous vous demandons de revenir sur cette décision dans les plus brefs délais, et ce, afin que tous les jeunes qui le désirent puissent faire les essais de golf, sans discrimination.

Michel Babineau

Monique Girouard

Dieppe