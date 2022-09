Pourquoi la reine aurait dû s’excuser

Le 8 septembre dernier, une nouvelle choquante nous est parvenue: la reine Elizabeth II est décédée. L’éditorialiste François Gravel en a parlé dans le journal du 14 septembre. Malgré les grandes choses que la souveraine a accomplies, on oublie qu’elle n’a pas abordé un certain sujet, celui de la Déportation des Acadiens. Je suis complètement d’accord avec les propos de M. Gravel et voici pourquoi.

Selon mon opinion, la souveraine n’avait rien à perdre en s’excusant. Ce n’est pas comme si elle avait gouverné un pays pauvre. Cela ne lui aurait rien coûté, de simples mots qui auraient dû être prononcés en 2007 et qui auraient allégé le cœur des Acadiens dont les ancêtres ont subi des persécutions.

Je comprends qu’à l’heure actuelle, ces mots ne sont rien comparés à la souffrance que les Britanniques ont fait vivre aux Acadiens. La seule raison qu’on parle peu de ce triste événement, c’est parce qu’il s’est déroulé il y a longtemps passé et que l’on n’a pas directement vécu la pauvreté et la misère de nos ancêtres: de se battre pour avoir accès à l’éducation, à un prêtre, à un médecin, au droit de vote, au droit de se regrouper, à la liberté d’opinion et même à posséder une propriété.

L’Acadie a été un «yoyo» entre la France et l’Angleterre pendant quelques années. On faisait la commercialisation de fourrure des deux côtés, puis les Acadiens sont devenus des sujets de l’empire Britannique suite au traité d’Utrecht en 1713. Les Acadiens avaient déjà de très bonnes terres, on faisait de l’agriculture, on avait des fermes, des installations de pêche et des contacts de commercialisation. C’est une raison clé qui a amené les Britanniques à chasser les Acadiens de leur terre.

Les Acadiens avaient demandé la neutralité et ne voulaient plus être mêlés dans le conflit qui opposait la France à l’Angleterre. En 1755, Charles Lawrence, le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse donna néanmoins l’ordre de déportation.

La déportation débute à l’automne 1755 dans la région du Fort Beauséjour et prend fin en 1764. Pendant ce temps, de 1755 à 1763, environ 10 000 Acadiens ont été déportés. Quelque 1649 mourront par noyade ou de maladies, ce qui représente un taux de mortalité de 53%. Sur les bateaux, les Acadiens se sont fait maltraiter, pris dans des situations invivables et dû au nombre de morts, ils devaient jeter les corps à la mer. Les familles ont été séparées et beaucoup d’entre eux ne se sont jamais revus sans compter qu’ils ont tout perdu monétairement incluant leur maison, les souvenirs.

En prenant l’Acadie, les Britanniques ont fait pire que brûler et détruire les maisons, fermes et églises. Ils ont fait vivre une chose qui ne sera jamais réparable peu importe l’argent ou excuses. Rien ne sera jamais assez pour toutes ces vies perdues. Encore, des années après la déportation, les Acadiens ont souffert par crainte de se faire déporter à nouveau; on craignait de se regrouper, de se reconstruire dû à l’évènement. On était pauvre et on n’avait pas accès à l’éducation. La liste est longue…

En conclusion, la seule raison qu’on a l’Acadie d’aujourd’hui, c’est que nos ancêtres l’ont rebâtie et se sont battus pour leurs droits. Ils ont vaincu cette peur qui les a hantés il y a tellement longtemps. Donc, voilà mes raisons pour lesquelles la reine aurait dû s’excuser il y a longtemps.

Megan Guignard

12e année, École Marie-Esther

Shippagan