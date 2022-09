Est-il temps de geler les prix à l’épicerie?

L’inflation alimentaire a eu un impact sur la vie de la plupart des Canadiens et Canadiennes au cours des derniers mois. Le taux d’inflation des aliments au Canada est d’environ 10% depuis mai de cette année. Statistique Canada a récemment annoncé que le taux d’inflation des aliments au détail était de 10,8% et de 7,4% dans la restauration. Pour l’inflation alimentaire, le Canada se classe troisième parmi les pays du G7, après le Japon à 4,7% et la France à 7,7%. Le taux du Canada demeure inférieur à celui de l’Italie (10,6%), des États-Unis (11,8%), du Royaume-Uni (13,1%) et de l’Allemagne (16,6%).

Les Canadiens ont essayé de faire face à la hausse des prix des aliments et des menus de plusieurs façons.

Une façon de faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires serait d’en produire à domicile. L’enquête a ainsi cherché à savoir si les Canadiens cultivaient ou préparaient eux-mêmes leur nourriture en raison de la hausse des prix des aliments. Au total, 15,5% des Canadiens ont répondu avoir commencé à cultiver leur propre nourriture au cours de la dernière année seulement.

L’Ontario est la province avec le pourcentage le plus élevé à 17,4%, suivi de la Colombie-Britannique à 16,2%. Viennent ensuite l’Atlantique (15,2%), le Québec (13,7%) et les Prairies (13,1%). Alors qu’un total de 6,2% des Canadiens utilisent la culture hydroponique à la maison pour cultiver de la nourriture, 4,5% affirment qu’ils ont dorénavant du bétail à la maison alors qu’ils n’en avaient pas il y a 12 mois.

Il y a aussi d’autres façons d’épargner. L’utilisation de points d’un programme de fidélisation est le changement d’habitude d’achat en épicerie le plus populaire. Au total, 33,7% ont utilisé les points du programme de fidélité pour payer leurs courses au cours des 12 derniers mois. La deuxième option sont les circulaires hebdomadaires (32,1%), suivies par l’utilisation de coupons, à 23,9%.

Alors que 19,1% des Canadiens ont visité des magasins à rabais au cours des 12 derniers mois, 11,5% des Canadiens ont visité plus souvent des magasins à un dollar pour acheter de la nourriture. Puis, 8,0% ont visité plus souvent les marchés fermiers alors que 7,1% des consommateurs se sont rendus dans des kiosques en bordure de route pour acheter directement auprès des agriculteurs au cours de la dernière année.

De plus, 40,6% des Canadiens essaient de moins gaspiller de nourriture qu’il y a 12 mois.

Opter pour des produits alimentaires de marque privée devient également de plus en plus populaire.

Au total, 21,0% des Canadiens optent pour les étiquettes du magasin, moins chères la plupart du temps. La région de l’Atlantique est celle où le pourcentage le plus élevé de consommateurs opte maintenant pour des produits de marque maison, à 27,8%, suivi du Québec à 22,5%.

De plus, 19,7% des Canadiens achètent plus d’aliments dont la date de péremption est imminente. L’Atlantique a le pourcentage le plus élevé de consommateurs qui achètent des aliments dont la date de péremption approche à 29,1%, suivi des Prairies à 19,5%.

Il y a aussi un côté beaucoup plus sombre à l’inflation alimentaire. Près de 24% des Canadiens réduisent maintenant la quantité d’aliments qu’ils achètent en raison de l’inflation alimentaire plus élevée.

Les consommatrices qui choisissent de réduire la quantité de nourriture achetée sont plus nombreuses que les hommes qui choisissent de faire de même, 29,6% contre 18,0%. Des changements alimentaires ont été apportés par 8,2% juste pour économiser de l’argent. Alors qu’un total de 7,1% sautent désormais des repas, 6,6% des Canadiens paient leurs courses avec une carte de crédit sans savoir quand ils pourront les rembourser.

Pour beaucoup, la hausse des prix alimentaires les a poussés au désespoir.

Mais nos épiciers peuvent faire quelque chose. En Europe, où l’inflation alimentaire dans certaines régions est encore plus élevée qu’ici, les épiciers garantissent certains prix pour certains produits de base, pendant un mois ou deux, pour aider les familles à faible revenu à s’en sortir. Ils gèlent carrément les prix sur un nombre limité de produits de base importants. Ces campagnes sont toutes initiées par l’industrie et non par le gouvernement.

Il est peut-être temps pour nos propres épiciers canadiens de sympathiser avec les consommateurs de manière significative. Une idée comme cela. S’ils prenaient des mesures pour démontrer une certaine empathie, les accusations d’abus et de gonflement de prix disparaîtraient, ne serait-ce que pour un moment.

Sylvain Charlebois

Directeur principal

Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire

Université Dalhousie, Halifax