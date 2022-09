En raison de la pandémie que l’on a connue durant ces deux dernières années, nous apprenons que le rendement en lecture a considérablement diminué chez les élèves dans nos écoles, à tel point que ce facteur contribue à produire des effets négatifs sur toutes les autres disciplines.

Ne pas lire ou ne pas lire suffisamment contribue à une sorte de décadence scolaire et sociale.

La lecture qui devrait être l’une des plus grandes préoccupations des écoles et des familles n’est peut-être pas vue de la même façon chez un certain nombre de personnes.

Savoir lire d’une façon mécanique, mais sans comprendre le contenu n’est pas un lecteur compétent.

Quels sont donc certains avantages de la lecture?

Il est reconnu que lire contribue à augmenter le vocabulaire. En plus de cela, la lecture améliore la mémoire, stimule le cerveau, diminue le stress, enrichit les connaissances et la concentration.

Tous ces facteurs permettent donc de mieux s’exprimer par écrit ou par la parole.

En plus de cela, la lecture contribue à une meilleure compréhension des autres disciplines qui sont enseignées et à ainsi à obtenir de meilleurs résultats scolaires.

Ce n’est pas tout puisque plusieurs chercheurs soutiennent que lire développe aussi la pensée critique, enrichit sa propre culture et prolonge même la durée de la vie.

En lisant, je ne crois pas qu’il soit exagéré d’avoir près de soi un bon dictionnaire et de le consulter au besoin. Le vocabulaire devient ainsi plus riche.

De plus, celui qui se donne vraiment la peine de lire de bons livres, de bons journaux ou de bons hebdos devrait se rendre compte que ces écrivains sont la preuve tangible qu’ils sont ou ont été de grands lecteurs. La même remarque s’applique aux autres médias comme la radio ou la télévision.

En parlant de médias, est-ce que nos francophones lisent fidèlement notre quotidien francophone, l’Acadie Nouvelle et notre hebdo, Le Moniteur Acadien? Écoutent-ils également Radio-Canada et les autres médias du genre?

Alcide F. LeBlanc

Moncton