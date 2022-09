L’inflation est un phénomène qui touche directement les individus, incluant les personnes aux études. En effet, nous observons de plus en plus de conséquences négatives reliées à la qualité et aux conditions de vie chez les jeunes étudiants et étudiantes. Étant donné qu’elle ne cesse d’augmenter, nous avons pu remarquer une recrudescence de cas de personnes ayant un problème de santé mentale.

De nombreuses recherches et études ont démontré que récemment l’inflation s’est démarquée comme causant davantage d’anxiété et de troubles en santé mentale chez la population étudiante aux études postsecondaires. Divers facteurs viennent accentuer ce sentiment et les pensées qui les accompagnent.

En 2021, plus d’un jeune sur dix se retrouvait dans un état de pauvreté. Dans ce contexte, plusieurs ont commencé à consommer de l’alcool, du tabac ainsi que d’autres substances dopantes. Cela accentue le risque de développer une dépendance. En outre, depuis 2020, nous étions confinés dans nos logements à cause de la pandémie de la COVID-19.

Tous ces facteurs d’antisocialisme et d’épuisement psychologique mènent à de graves conséquences parmi lesquelles on retrouve: la malnutrition, l’insomnie, les périodes de déréalisation, les épisodes d’impulsions intenses, et dans les cas extrêmes, le suicide.

Bref, comme les psychologues nous l’expliquent, l’anxiété financière est à prendre au sérieux avant que les conséquences prennent une place prédominante dans la vie de l’individu concerné.

Dans un autre ordre d’idées, les étudiants et les étudiantes se retrouvent avec des préoccupations financières majeures qui font en sorte qu’il faut maintenant accorder plus de temps au travail et diminuer le temps accordé aux études. Comme étudiante, je peux affirmer avec certitude qu’un horaire universitaire s’apparente à un emploi du temps très chargé. Cependant, l’augmentation du coût de la vie vient nuire à notre concentration et nous oblige à augmenter nos heures de travail afin de maintenir le même revenu.

En conséquence, des étudiants et des étudiantes devront quitter leurs études, car les exigences financières ne leur permettront plus de les continuer avec leur budget initial.

Tout ceci pourrait vraisemblablement mener à une pause du progrès de la conséquence de la pénurie d’employés dans beaucoup de milieux de travail.

À priori, il semblerait que le travail prenne davantage de place par rapport aux études. Mais que va-t-on faire dans le futur lorsque les professionnels et les professionnelles décideront de prendre leur retraite? Les étudiants et les étudiantes d’hier auraient-ils pu poursuivre leurs études s’ils en avaient eu les moyens? Ce scénario pourrait devenir réaliste si nous ne trouvons pas rapidement une solution.

Tout bien considéré, les inconvénients se sont démarqués comme étant plus nombreux et intenses que les avantages de l’inflation. Je crois qu’il faut trouver une solution réaliste, surtout pour la population étudiante. Dans un avenir proche, il se peut que nous nous retrouvions face à une situation beaucoup plus préoccupante que ce que nous vivons aujourd’hui.

En somme, il faut d’abord se demander: la valeur de l’argent a-t-elle un impact significatif sur la réalité psychologique dans le quotidien des jeunes?

Savana Daigle

Étudiante en enseignement (musique)

Dieppe