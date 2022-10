Éloizes 2022, la direction musicale et les musiciens dans l’ombre…

La soirée des Éloizes 2022 présentée à Petit-Rocher samedi soir dernier était à un niveau de qualité remarquable. Mais je suis déçue qu’il n’y ait aucune mention, ni le moindre remerciement pour la direction musicale et les excellents musiciens qui composaient l’orchestre maison. Je vis la même déception pour les personnes à l’éclairage et les techniciens, techniciennes. Pourtant les éclairages étaient magiques et nous transportaient dans de la joie palpable. Alors je vous félicite, j’ai grandement apprécié votre travail. Merci aussi au personnel de la scène qui court partout pendant le spectacle. Quel bel engagement de votre part. Sachez qu’il y a au moins une personne qui reconnaît votre travail à vous tous.

Je reviens à la direction musicale et aux musiciens que j’appellerai volontiers les travailleurs de l’ombre. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas eu un tout petit temps pour dire le mot merci à ces musiciens devant les personnes présentes à la soirée des Éloizes. Ne sont-ils pas des artistes eux aussi? Comment se fait-il que leur travail soit tenu ainsi à l’écart? Je dénonce ce manque publiquement parce que ces personnes sont essentielles à la réussite d’une telle soirée. Outre le directeur musical, il y avait autant de musiciennes que de musiciens sur scène. Une autre belle réalité à souligner. Heureusement qu’il y a eu une petite poignée de personnes qui sont allées reconnaître leur travail, une fois la soirée des Éloizes terminée.

Alors à vous, passés sous silence, je dis merci, je dis bravo. Votre travail en a été un de qualité. Félicitations à Sébastien Michaud qui a mené la direction musicale de main de maître, aux musiciennes et musiciens, Geneviève D’Ortun, Christine Melanson, Émilie Kennedy, Danny Bourgeois, Jesse Mea, Denis Surette. Moi je vous ai entendu et vous méritiez de sortir de l’ombre des Éloizes. Le sens du bien commun est à développer dans un tel travail d’équipe. À noter pour les Éloizes 2024.

Mandine Albert-Michaud

Beresford