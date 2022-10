Ne tombez surtout pas dans le piège

Chaque semaine, j’apprécie beaucoup lire la chronique de Rino Morin Rossignol dans notre quotidien francophone néo-brunswickois. Disons cependant qu’au cours des deux dernières semaines, je n’ai pas été tellement impressionné.

Il y a des décennies qu’on blâme le nombrilisme de Radio-Canada qui s’acharne à nous rebattre les oreilles avec les nouvelles de Montréal, mais graduellement, on sent que le message passe un peu, car on se retrouve de plus en plus sur leurs tribunes.

Mais voilà que notre excellent chroniqueur brayon a tout simplement décidé, à ma grande surprise, de nous nourrir pendant deux semaines d’affilée de ses réflexions face aux élections du Québec, comme si ça allait changer de quoi dans le quotidien des francophones de l’Acadie.

Allez, Monsieur Morin Rossignol, ne tombez pas vous aussi dans ce piège qui nous agace depuis trop longtemps avec Radio-Canada.

Il y a tellement de sujets brûlants dans l’actualité des Acadiens et Acadiennes.

Viateur Viel

Moncton