Et le français?

Belle rencontre de hockey, cette fin de semaine au centre J.K Irving , à Bouctouche. Beaucoup de joueurs des deux équipes ont bavardé et signé des autographes avec la population.

Cependant, malgré toute l’attention des organisateurs de faire de cette soirée une réussite, on a honteusement oublié notre belle langue, le français.

On l’a cavalièrement bafouée, balayée, et mise sous le tapis. Toute la présentation s’est faite en anglais. Il y a seulement eu une phrase en français pendant l’hymne national, et c’est à peine si l’on comprenait les mots.

D’après le site Wikipédia, la municipalité de Bouctouche, comprend 85% de francophones. Aussi, nous sommes au cœur du pays de la Sagouine! Finalement, en présence de ces deux équipes; Montréal, étant une ville francophone, et Ottawa, la capitale, qui prône le bilinguisme, à travers le pays. Logiquement, la présentation aurait dû se faire dans les deux langues.

Ce recul du français, a de quoi nous inquiéter, nous aussi, francophones du Québec. Faudra-t-il finalement opter pour la souveraineté, pour s’en sortir? C’est une histoire à suivre!

Salutations, chers Acadiens!

Pierre Latendresse

Rivière-du-Loup, Québec