Réflexion sur la piètre qualité du français écrit de jeunes professionnels en Acadie

Le problème du faible niveau de compétences en français écrit de jeunes avocats diplômés de l’Université de Moncton puis celui des difficultés en français de certains enseignants francophones diplômés de la même université a été soulevé récemment dans l’Acadie nouvelle.

En septembre, un éminent avocat membre de l’Association des juristes d’expression française du N.-B. s’indignait et sonnait l’alarme, puis tout récemment le journal publiait un excellent reportage du journaliste Cédric Thévenin au sujet des moyens mis en œuvre par la Faculté des sciences de l’éducation pour tenter de remédier à la situation chez ses propres étudiants.

Jusqu’à présent, ces articles n’ont provoqué aucune réaction publique de la part des autres intervenants dans la province. Pourtant il s’agit d’un sujet très brûlant, à tel point que bien des gens ont peur de se brûler en s’exprimant. On craint de heurter des susceptibilités et de se faire taper sur les doigts, ou bien on a sombré depuis longtemps dans le pessimisme, pensant que la survie du français au N.-B. est une cause perdue de toute façon.

Que des profs d’université soient obligés d’enseigner le français à des étudiant.e.s dont c’est la principale langue maternelle, même à ceux qui se dirigent vers l’enseignement, est une aberration qui devrait nous indigner. C’est une situation anormale et elle n’a pas toujours existé. Depuis quelques années, des sociolinguistes de l’U de M. lient le phénomène au statut minoritaire des francophones au N.-B. Pourtant nous étions une minorité linguistique bien avant les années 1970 et les finissant.e.s du secondaire connaissaient mieux le français écrit à cette époque. Ayant enseigné le français à la Faculté des arts de l’U de M depuis 1988 jusqu’à ma retraite, j’ai pu constater que la qualité du français des nouvelles cohortes étudiantes se détérioraient au fil des années et qu’un grand nombre faisaient autant d’erreurs grammaticales dans leurs textes, courriels, travaux ou autres communications écrites, à la fin de leur baccalauréat qu’au début. Pour eux, de toute évidence, il était trop tard à ce niveau d’études pour faire le rattrapage nécessaire.

Comment et quand peut-on apprendre sa langue maternelle? Les spécialistes en ce domaine pourraient vous décortiquer comment les habiletés du langage se développent dans le cerveau chez les jeunes enfants et quels changements se produisent ou non dans leurs apprentissages au fil des années. Rendu à l’université, on se heurte au manque de motivation des étudiant.e.s. Les plus faibles sont devenus insensibles, voire réfractaires, à la qualité de leur français après leur longue expérience scolaire durant laquelle ils ont réussi à passer d’une année à l’autre et à obtenir leur diplôme du secondaire sans avoir à vraiment s’en préoccuper. Ce que les profs tentent de leur enseigner à l’université, ils l’ont déjà vu et entendu des centaines de fois à l’école, au point que leur attention n’est plus là. Changer les méthodes d’enseignement, adopter l’approche inductive sensée permettre à l’étudiante ou l’étudiant de découvrir lui-même les règles de grammaire fondamentales à partir d’exemples variés de cas, tout cela a été essayé par mes collègues et moi sans parvenir à de meilleurs résultats. Ma conclusion est simple: c’est à la maison et à l’école que l’apprentissage du français devrait et doit se faire. L’école doit enseigner le français standard parce qu’il ne s’apprend pas spontanément dans la rue contrairement au chiac ou à l’anglais. Et pour apprendre le français «des livres», il faut que l’élève puisse s’y associer, se l’approprier, l’intégrer à son identité en l’ajoutant au français chiac ou acadien qu’il connaît déjà à l’oral.

Pourquoi est-il devenu si difficile pour les jeunes d’apprendre à écrire correctement le français à l’école? Les causes du problème sont nombreuses et variées, et plusieurs facteurs externes étant hors de notre portée, il nous est impossible de les supprimer. Pensons à l’influence dévastatrice de la culture américaine axée sur le divertissement et sur la récompense instantanée du moindre effort, aux TIK TOK, Instagram, jeux en ligne et Twitter de ce monde où tout se passe en anglais. Il existe cependant d’autres causes sur lesquelles nous pouvons agir en tant que parents, éducateurs, citoyens ou intervenants dans notre milieu.

Les organismes acadiens ne peuvent pas continuer à se battre uniquement pour nos droits linguistiques. Même si les lois sur les langues officielles étaient plus efficaces, cela ne changerait pas grand-chose à la détérioration de la qualité de notre langue et à son faible usage par les francophones eux-mêmes. Cela n’augmenterait pas non plus la motivation des élèves envers l’apprentissage du français. Je me souviens encore de la critique d’un de mes étudiants au sujet des cours de français qu’il avait suivis à son école secondaire. D’après lui, ces cours étaient «plates» comparativement à ses cours d’anglais. Dans ces derniers, on apprenait et discutait du Shakespeare alors que les livres français au programme n’étaient pas du tout intéressants, d’après lui. Les œuvres de Shakespeare sont pourtant difficiles à comprendre et leur ancien anglais n’a aucune utilité aujourd’hui. L’intérêt de cet étudiant était peut-être suscité par la beauté et l’humanisme des textes, par leur niveau de nouveauté et de difficulté même. Donc, l’intérêt d’un bon cours ou d’une bonne lecture ne dépend pas essentiellement du besoin de s’identifier au contenu en y trouvant des éléments familiers, des lieux proches et connus, etc. Par conséquent, il faudrait revoir les listes de lectures proposées aux élèves, surtout au niveau secondaire, et ajouter au programme certains grands classiques de la littérature française. Quels jeunes acadiens ou acadiennes de nos jours ont entendu parler d’Alphonse Daudet, de Châteaubriant, de Baudelaire, de Victor Hugo ou même de Molière et de Lafontaine? Combien d’ados ont eu la chance de découvrir dans leur bibliothécaire scolaire les Tintin et Astérix, des trésors d’imagination tels que Le Bossu de Paul Féval, les aventures des Mousquetaires créées par Alexandre Dumas ou celles d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc? Les livres jeunesse publiés en Acadie et au Québec en ce moment sont très nombreux et variés, on les trouve dans tous nos Salons du livre et ils ont leur place à l’école, bien sûr. Ils peuvent aussi intéresser la plupart des enfants. Mais ils ne suffisent pas si on veut ouvrir davantage l’esprit du jeune, le sensibiliser à la dimension internationale de la langue française et à sa pleine richesse, développer sa réflexion sur le monde qui l’entoure et sur les valeurs humaines.

À tous les niveaux scolaires, les programmes de français devraient être réévalués et repensés, de même que les ressources humaines et matérielles nécessaires pour soutenir l’enseignement. Le plus urgent à court terme est bien sûr de faire tout le nécessaire pour permettre aux plus jeunes de combler les retards accumulés pendant la pandémie dans l’apprentissage de la lecture. La présidente de l’Association des enseignant.e.s francophones du N.-B. expliquait récemment aux journalistes que dans les classes, les enseignant.e.s sont habitués à composer avec des enfants rendus à divers niveaux et qu’il leur suffit de prendre chaque enfant là où il est rendu et de le faire progresser selon ses capacités. C’est l’approche adoptée depuis le système des classes inclusives et l’abolition des redoublements de niveau. Toutefois, sans les ressources et le temps supplémentaires nécessaires pour donner un enseignement individualisé à chaque enfant dans une classe de 12 à 25 élèves dont plusieurs ont des troubles d’apprentissage ou des besoins spéciaux, l’enseignante ou l’enseignant est incapable de réaliser les miracles qu’on lui demande de faire. Pour reprendre le temps perdu, il faudrait reprendre une année complète pour tous les élèves du primaire, sinon un semestre complet. À l’école secondaire, cependant, les problèmes sont différents et structuraux à mon avis. Depuis les années 1980, les programmes ont connu au moins deux grands changements.

D’abord pour économiser des sous, pendant une période de récession et de taux de chômage élevé, on a supprimé les volets préparatoires aux métiers et aux emplois du commerce et on a gardé uniquement le volet académique pour tous les élèves. Conséquence progressive: pénurie de main-d’œuvre dans tous ces domaines. Sur le plan académique, au début de la réforme, on avait créé trois niveaux de cours de français: allégé, régulier et enrichi. Et puis, pour je ne sais quelle raison, on a éliminé les cours enrichis et les allégés pour ne garder que le niveau dit régulier. On a mis tous les élèves dans le même moule avec pour conséquence un nivellement vers le bas et les piètres résultats en français que l’on observe aujourd’hui, cela alors que presque tous les jeunes terminent leur secondaire en obtenant les notes de passage et qu’un grand nombre savent à peine lire et écrire. L’avantage premier est que chaque enfant est ainsi valorisé, du moins en principe, d’un bout à l’autre de son parcours scolaire. Mais est-il pour autant prêt à poursuivre ses études au collège communautaire ou à l’université? Pour un grand nombre d’entre eux la réponse est non. Tous les profs de ces niveaux vous le diraient s’ils pouvaient s’exprimer publiquement. Une autre conséquence de l’élimination des cours de français enrichis est le fait que nous avons abandonné les élèves les plus doués et ne formons plus une élite intellectuelle et culturelle qui maîtrise suffisamment le français standard oral et écrit pour être capable de prendre la relève des vieilles générations comme la mienne, à l’université et ailleurs. Enfin, peut-être sommes-nous allés trop loin dans la volonté de prioriser la rétention scolaire des plus faibles, au détriment des autres objectifs de l’éducation.

Chose certaine, des solutions sont possibles si on analyse bien la situation et qu’on se donne les moyens d’avancer.

En ce qui concerne le rôle de l’école, nous pouvons et devons faire en sorte qu’elle comble tous les besoins d’apprentissages à chaque niveau tout en favorisant l’épanouissement de la plupart des jeunes selon leurs aptitudes et leurs capacités. Autant les plus doués que les plus faibles. C’est le choix de société qui s’impose si on veut donner une chance de survie au français au N.-B.

Rose-Hélène Lanteigne

Ancienne professeure chargée d’enseignement des cours de français à l’U de M