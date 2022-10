Déception unanime

Monsieur le ministre Daniel Allain, les membres du Conseil d’administration de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick souhaitent vous exprimer toute leur incompréhension et leur désarroi, et même leur colère, vis-à-vis des propos que vous avez tenus lors de la dernière semaine, que ce soit en Chambre ou dans les médias.

L’AFMNB a collaboré avec vous et votre équipe depuis le début de votre réforme, et nous estimons que vos différentes interventions contenaient des propos inacceptables et qu’elles étaient un manque total de respect envers les personnes élues des municipalités qui représentent, je vous le rappelle, le palier de gouvernement le plus proche de la population.

Ces propos vont de plus à l’encontre de l’esprit de votre réforme, que vous avez maintes fois mis de l’avant, soit la collaboration.

Vous avez en plusieurs occasions placé dos à dos les différentes associations municipales, ciblé certaines municipalités et leur représentant, voire évoqué de leur part des «jeux politiques» en vue des prochaines élections du 28 novembre. Nous avons exprimé notre désarroi et nos craintes en diverses occasions lors du processus et n’avons en aucun moment porté d’attaques envers des individus, que ce soit vous et votre équipe. Nous déplorons que vous utilisiez cette voie afin de faire face aux commentaires et aux critiques concernant le cadre financier.

Nous déplorons également la teneur de votre intervention d’hier dans l’émission La matinale à Radio-Canada Acadie au cours de laquelle vous parliez des candidatures pour les prochaines élections municipales et avez déclaré «plusieurs anciens politiciens ou des politiciens de longue date qui tirent leur révérence, y’était temps!» Ces propos sont tout bonnement inacceptables et exigent que vous présentiez des excuses dans les plus brefs délais aux personnes qui ont travaillé pour le bien-être et le développement de leur communauté pendant tant d’années.

Comme vous le savez, notre congrès annuel aura lieu en fin de semaine à Edmundston. Vous avez indiqué ne pouvoir être présent que lors du banquet. Nous réitérons l’invitation à vous présenter devant nos membres avec votre sous-ministre. Soyez assuré que notre association souhaite que cette réforme soit un succès et donne à toutes les communautés les moyens d’établir un cadre de vie dynamique et durable, et dans l’esprit de Chances égales pour tous.

Yvon Godin

Président et le reste du CA