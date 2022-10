Des citoyens bernés

Je sympathise beaucoup avec nos leaders municipaux qui osent exprimer leurs consternations en découvrant que la présente réforme gouvernementale ne reflète pas nécessairement les objectifs du livre Blanc ni les énoncés du ministre Allain, au cours du processus de consultation l’an dernier.

Pour plusieurs citoyens des DSL, nous avons déjà fait notre deuil sur certains espoirs créés par cette réforme gouvernementale. Je vous ferai grâce des expériences vécues par les contribuables du DSL de Rivière-Verte suite au dépouillement insensé de l’assiette fiscale du site d’enfouissement de déchets solides, situé dans notre DSL et des conséquences négatives qui s’accumuleront dans les années à venir.

Dans la réalité, les fusions municipales en de nouvelles entités régionales n’étaient qu’une façade pour camoufler l’ultime objectif de cette réforme, soit de transférer au moins cinq responsabilités provinciales aux 12 commissions de services régionaux, incluant les DSL.

Les leaders municipaux, qui sont les seuls à obtenir suffisamment d’informations, surtout financières, pour évaluer l’impact négatif immédiat de cette nouvelle supercherie administrative se doivent d’informer leurs contribuables et le public qui sont tenus à l’écart de ces négociations, s’il y en a. Il est évident que le gouvernement provincial a choisi d’abdiquer ses responsabilités financières pour engranger des surplus budgétaires, pavaner sa bonne gestion provinciale au détriment des entités régionales composées des diverses municipalités et des DSL.

Le vrai visage de cette réforme de la gouvernance locale transpire lentement à travers le linceul hermétique des équipes de transition qui se doivent de bien informer les contribuables afin de ne pas créer de surprises dans la hausse de leurs taux de taxation ou de frais de services. Diminuer le nombre d’unités administratives provinciales dans le but d’économiser en fusionnant les structures tout en améliorant les services à la population est un noble objectif à poursuivre. Mais fusionner les cités, villes, villages, communautés rurales et DSL dans le but ultime de se départir de ses obligations provinciales, pour les larguer aux nouvelles entités sans financement adéquat est une improvisation digne d’une version moderne de la légende de Robin des Bois, alors que ce gouvernement se donne le droit de dépouiller les pauvres pour enrichir les mieux nantis.

Il incombe à nos leaders municipaux et à nos représentants de DSL de ne pas se laisser intimider par des arguments puisés dans une idéologie dépassée voulant que de nouveaux services régionaux soient financés sur la capacité de payer des douze CSR. Il y a déjà 50 ans, à ce moment, les citoyens du N.-B. étaient en pleine campagne électorale. L’enjeu du scrutin du 23 octobre 1967 se voulait un genre de référendum sur le nouveau programme de Chances égales pour tous implanté par l’administration de Louis J. Robichaud, qui voulait obtenir un 3e mandat consécutif. L’objectif du nouveau programme de Chances égales pour tous était d’assurer que la prestation de services en éducation, santé, justice et services sociaux ne dépendent plus, justement, de la capacité de payer des contribuables des 15 comtés de la province.

À titre d’exemple, certains comtés investissaient environ 140$ par étudiant en éducation alors que d’autres, plus fortunés, investissaient le double et même le triple, basé sur leur capacité financière. La même disproportion d’investissement se reflétait dans les autres services essentiels. Suite à l’élection de 1967, le cabinet du gouvernement Robichaud ne comprenait que deux ministres en provenance des circonscriptions du triangle doré de Moncton, Fredericton et Saint-Jean. Nous n’avons pas besoin de faire de recherche pour identifier les circonscriptions des ministres du gouvernement Higgs. Ce cabinet ancre son idéologie basée sur une fausse prémisse, identifiée dans le Livre vert et ciblant les régions rurales du N.-B. comme responsables de certains malaises socio-économiques de notre province. Pourtant, c’est sous un tel scénario que la ville francophone la plus progressive au Canada, au cours des dernières années, est située au N.-B. Au cours des cinq dernières années, l’immigration nous a permis de franchir le cap des 800 000 habitants pour la première fois. Quelle est cette nouvelle force d’attraction du N.-B. pour les citoyens des grandes villes? Notre ruralité n’est certainement pas étrangère à ce nouvel engouement et selon quelques sondages, notre attitude positive à partager notre bonheur avec les nôtres et avec les nouveaux arrivants sont des éléments qui dépassent les frontières de notre province. Ces grandes valeurs humanitaires ne pèsent pas lourd parfois dans l’équilibre budgétaire d’un gouvernement provincial, fédéral ou municipal.

Martin Luther King, champion de la lutte contre les injustices faites aux minorités, déclara un jour: «Nous avons besoin de Leaders qui ne sont pas amoureux de l’argent mais de justice. Qui ne sont pas amoureux de publicité, mais de l’humanité.»

Gérald H Clavette

DSL de Rivière-Verte