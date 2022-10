Pour souligner le 100e anniversaire de la troupe de théâtre La famille Basque, le Comité d’Animation culturelle du Patrimoine et son président, le Père Zoël Saulnier, la Société culturelle des Tracadilles et sa présidente Colette Légère, le Musée historique de Tracadie et sa présidente Paulette Robichaud ainsi que la municipalité de Tracadie ont eu la gentillesse de nous soumettre le Prix du Patrimoine Tracadie, N.-B.

Ce fut une journée mémorable pour nous. Nous tenons à souligner tous ceux et celles qui ont participé à cet hommage: Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst, Keith Chiasson, député de Tracadie, Yolan Thomas pro-maire de la municipalité de Tracadie, Roseline Paulin, Lucille Landry, Wilmonde Losier, Maxime McGraw, Sœur Zélica Daigle, Gaëtane Labelle sans oublier les 500 personnes qui nous ont si chaleureusement ovationnés.

Cinq générations ont participé à cette aventure qui, nous le souhaitons, aura une continuité. C’est à suivre… peut-être pas pour un autre centenaire, mais pour aussi longtemps que vous serez là, vous notre cher public.

Cent fois merci!

La famille Basque

Tracadie