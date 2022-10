Les jeunes: l’avenir de notre province

L’inflation nous affecte tous. Le coût de la vie est actuellement très élevé, et ce, pour tout le monde. À mon avis, pour les étudiantes et les étudiantes, c’est encore plus exigeant. La plupart des jeunes travaillent à temps plein l’été, et bien sûr, certains d’entre eux gardent un emploi à temps partiel durant leurs études. En gros, les jeunes étudiants travaillent donc sans relâche pour subvenir à leurs besoins et pour avoir l’éducation requise pour leurs futurs emplois. Certains parents ou tuteurs légaux peuvent venir en aide à leurs enfants. Selon moi, ceux-ci font partie des chanceux, car comme mentionné plus haut, le coût de la vie est élevé pour chaque individu.

Dernièrement, les étudiantes et étudiants du Nouveau-Brunswick ont perdu le privilège de recevoir les prestations d’assurance-emploi durant leurs études. Je pense que ce choix fait par le gouvernement a causé beaucoup de dommages. Certains jeunes ont été obligés de mettre leurs études de côté à cause du manque d’argent. Pourtant, ils représentent l’avenir de notre province et le gouvernement devrait prioriser les étudiantes et les étudiants, qui eux, sont la main-d’œuvre des générations à venir.

Par ailleurs, je suis inquiète concernant les dépenses que je devrai envisager en entrant dans le monde adulte. Le prix des aliments a énormément augmenté, ce qui est décourageant, car c’est un de nos besoins les plus primordiaux. Je croise les doigts pour qu’il y ait des changements dans les années à venir.

Angelie Milot-Basque

Étudiante en travail social (Université de Moncton)

Tracadie