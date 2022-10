Loblaw / Provigo gèle ses prix jusqu’en janvier 2023

Depuis des mois, plusieurs épiciers à travers le monde ont opté pour geler ou même diminuer certains prix alimentaires dans leur magasin. Le géant allemand Lidl et la célèbre multinationale française Carrefour font partie du groupe. Le premier épicier au monde à s’y lancer l’a fait il y a plus de six mois. Jusqu’à maintenant, au Canada, aucun épicier n’avait opté pour cette stratégie. Cette semaine, Loblaw / Provigo est devenu le premier épicier canadien à geler volontairement les prix d’une variété de ses produits alimentaires.

Dans un geste sans précédent, l’épicier numéro un au pays gèle ses prix de plus de 1500 produits de marque maison, vendus à travers le pays, et ce, jusqu’à la fin de janvier 2023.

En conséquence à l’inflation des prix alimentaires soutenu, tous les épiciers canadiens font face à une lourde critique de la part des consommateurs et des politiciens, et ce, depuis des mois, pour adopter une pratique de prix abusifs. Cela a même poussé le comité parlementaire permanent de l’agriculture d’Ottawa à lancer une enquête sur la question il y a quelques semaines. L’industrie avait ainsi désespérément besoin de faire quelque chose pour sa propre réputation.

Certaines des critiques étaient attendues et même probablement méritées. Compte tenu de ce qui s’est passé il y a quelques années avec le système de fixation des prix du pain, les consommateurs ont la mémoire longue et peu ont pardonné à l’industrie. En décembre 2017, Loblaw et Weston Bakeries ont admis avoir participé à un stratagème de fixation du prix du pain pendant quatorze ans. Bien que, en compensation, les Canadiens aient pu demander un chèque-cadeau de 25$, pas une seule personne de l’industrie n’a été condamnée à une amende ou n’a été emprisonnée. Cette histoire a laissé un goût un peu amer auprès des Canadiens. Bien sûr, les choses se seraient déroulées différemment aux États-Unis. Les Américains ne plaisantent pas avec les entreprises qui tentent de saboter le marché libre.

En revanche, les chiffres financiers des grands de la distribution alimentaire ne nous disent pas nécessairement que les épiciers abusent de leurs pouvoirs oligopolistiques. Beaucoup voudront le croire, mais les preuves ne sont tout simplement pas là. Les épiciers canadiens ont bien réussi, mais les marges brutes se sont maintenues entre 2% et 4%. Les chiffres de Loblaw sont légèrement plus élevés que d’habitude cette année, mais sont loin d’être comme dans les autres secteurs économiques.

Prenez les banques par exemple. L’an dernier, la Banque Royale du Canada a fait à elle seule plus d’argent en un seul trimestre que ce que tous les épiciers canadiens ont fait ensemble pendant l’année financière complète. Cette liste comprend Loblaw, Sobeys et Métro. Pendant que les banques font des ravages, les coûts de logement ont également un impact sur l’abordabilité des aliments. De nombreux Canadiens paient beaucoup plus ces jours-ci pour se loger, principalement en raison des taux d’intérêt plus élevés. Or, payer plus pour un logement compromettra éventuellement les budgets alimentaires. Selon Statistique Canada, 56% des Canadiens s’inquiètent actuellement de savoir s’ils peuvent se payer un logement ou des frais de location. De plus, selon un récent sondage, plus de 7% des Canadiens utilisent maintenant une carte de crédit pour payer l’épicerie sans savoir quand ils pourront rembourser leur solde. Les taux d’intérêt pratiqués par les cartes de crédit s’ajoutent également aux montants dûs.

Alors que certains apprécieront le geste empathique de Loblaw, cette campagne apportera probablement son lot de cynisme. Certains diront que le gel des prix pendant un certain temps est un aveu de culpabilité de la part de Loblaw. Pas nécessairement. L’inflation alimentaire est un phénomène mondial. L’ensemble du secteur agroalimentaire mondial a été durement touché par la hausse des coûts. Même si le Canada a le troisième taux d’inflation alimentaire le plus bas parmi les pays du G7, les Canadiens n’auraient pas pu être épargnés.

Certains prétendront également que d’autres produits augmenteront encore plus, pénalisant ceux qui ne veulent pas acheter des produits faisant partie de la campagne. C’est certainement possible, mais geler les prix de plus de 1500 produits pendant plus de trois mois dans le commerce de détail alimentaire représente un message clair.

Même si les épiciers canadiens auraient dû implanter cette stratégie de prix beaucoup plus tôt, Loblaw a choisi la bonne semaine pour lancer sa nouvelle campagne de gel. En effet, cela lui permettra d’éviter l’éventuel bombardement d’accusations de profit qui découle toujours suite aux résultats annoncés par le rapport mensuel de l’IPC.

Tout bien considéré, la décision de Loblaw aura été facile à exécuter. En réalité, négocier avec des sous-traitants qui soutiennent les marques privées n’est pas si difficile. Il suffisait juste d’avoir un plan. La campagne est fortement symbolique et démontrera que les épiciers de notre pays font preuve d’empathie. Espérons que d’autres compagnies suivront et implanteront cette initiative.

Sylvain Charlebois

Directeur Principal

Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire

Université Dalhousie

Halifax, Nouvelle-Écosse