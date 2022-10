Pour que dans cent ans on parle encore le français

Sur la piètre qualité de notre langue écrite, Rose-Hélène Lanteigne (Opinion du lecteur, vendredi 14 octobre) a bien raison de le dire: il est anormal que les professeurs d’université doivent enseigner les notions de base du français à des étudiants dont c’est la langue première.

L’élève francophone qui obtient le diplôme de 12e année et qui se dirige vers le collège ou l’université devrait connaître sur le bout des doigts:

– toutes les règles élémentaires de la grammaire, qu’il apprend depuis au moins la 2e année;

– les règles d’accord du participe passé employé avec «être, avoir ou sans auxiliaire»;

– les verbes (les trois groupes, les modes, les temps et les terminaisons);

– la nature et la fonction des mots de la phrase;

– l’orthographe (et ses règles de base), et bien sûr;

– la syntaxe (les idiomes et les règles d’écriture).

La grammaire – l’ensemble des règles qui régissent notre langue depuis des siècles – est une chose très belle, stimulante et simple pour l’enfant qui sait se concentrer, écouter et travailler. Toutes les langues du monde, y compris l’anglais, possèdent une grammaire.

La bonne connaissance de la grammaire, comme de toute autre matière, exige de l’élève trois choses: une attitude positive, des efforts intellectuels et beaucoup de répétitions! Les enfants sportifs savent ce que signifie faire des efforts et répéter un million de fois les mêmes gestes; pourtant, ils ne s’en plaignent pas trop! Comment se fait-il donc que l’apprentissage de notre langue, un si précieux outil de communication, nous fasse autant «suer»?

Avez-vous déjà pensé à quel point l’enfant, sans le savoir, imite beaucoup les adultes? S’il entend, à cœur de jour, les grandes personnes se plaindre que le français et sa grammaire sont trop difficiles, que l’enseignante exagère et traumatise nos chers petits, que l’anglais est tellement plus facile à apprendre, et autres faussetés, il finit naturellement par y croire!

Notre accès aux milliers de livres, dictionnaires, jeux et autres outils d’apprentissage ne semble pas pouvoir endiguer le déclin du français, écrit et parlé. On croit pourtant toujours que les objectifs des parents et de notre école sont d’assurer que l’enfant apprend à lire, à écrire, à comprendre et à s’exprimer en phrases claires. Comprenez cependant que je me garde bien de jeter tout le blâme sur l’école!

Parlons un peu bébé. Le tout-petit à qui on parle beaucoup et correctement dès la naissance apprend très vite sa langue. Si on le nourrit de lectures, de chansons, de musique, d’histoires et de bons mots, à l’âge de quatre ans il possède l’essentiel de sa langue et s’exprime comme une grande personne. Malheureusement, l’école doit accueillir trop d’enfants ne sachant pas encore parler en phrases complètes. Bien souvent, ces mêmes petits se retrouvent devant une langue «nouvelle»… Ainsi, douze années ne lui suffiront pas pour l’assimiler, peut-être parce que dans le milieu de vie du jeune, on parle tous les jours un dialecte ou le «franglish» ou l’anglais, qui font barrage au français de l’école.

Il est vrai que de façon générale, les jeunes universitaires et professionnels d’aujourd’hui écrivent beaucoup moins bien qu’à l’époque où j’étais jeune adulte durant les années 1970-1980. Si vous doutez de mon constat, prenez la peine de consulter les sites en ligne des ministères du gouvernement du Nouveau-Brunswick! On sait à quel point la fonction publique attire dans la très anglaise capitale de Fredericton nos meilleurs «éléments bilingues», et cela, sans jamais trop favoriser l’usage et encore moins l’épanouissement du français. Aujourd’hui, notre gouvernement ne nous cache plus que le français est un gros boulet à son pied!

Dans les circonstances, c’est toute notre population adulte qui doit examiner sa propre attitude et son comportement face à l’apprentissage du français. C’est là notre plus grand défi, avant même celui de devoir bien apprendre l’anglais…, car c’est un fait avéré que l’on apprend l’anglais, langue seconde, dans la mesure où l’on connaît sa première, le français.

Pour que dans cent ans on parle encore le français, et qu’on le parle de mieux en mieux au Nouveau-Brunswick, je lance l’idée que nos lecteurs et lectrices de tous les secteurs d’activité suggèrent des pistes de solution. Pensons à des mesures positives en faveur du français, que nous pourrions adopter sur une base personnelle, en famille, à l’école, dans notre voisinage, dans notre milieu de travail, dans les magasins, au café, à la municipalité et ailleurs dans notre province et au pays. Gros contrat que tout ça, mais qui mérite toute notre attention, il me semble.

Bonne réflexion!

Adrienne Deveau

Ancienne enseignante de français et traductrice

Bathurst