Le retour de l’excellence et du beau

Après deux années d’une pandémie qui a forcé un grand nombre de gens à s’isoler au point de ne plus voir enfants, petits-enfants ou encore amis et connaissances, il est agréable de se rendre compte que, peut-être, les choses semblent vouloir revenir à la normale.

Les humains, en êtres sociaux qu’ils sont, ont besoin de se voir, de se parler, de se toucher, de se côtoyer, de sourire. La société foisonne de réalisations et d’activités d’où émanent l’excellence, le beau, l’agréable, le génie: des repères qui permettent de demeurer ancrés et rassurés.

De pouvoir assister à un concert de chant choral de grande qualité en ces temps-ci, notamment celui présenté récemment par le chœur Louisbourg lors de sa tournée provinciale, dont des récitals à Amherst, à Campbellton, à Bertrand et à Moncton, cela a beaucoup plu.

Nommément parce que la chose a permis aux mélomanes de chant choral et de musique sacrée d’être ensemble, d’écouter, de savourer, de se nourrir l’âme, de se plaire devant l’excellence et le beau. De se permettre ce qu’il y a de plus beau dans le répertoire baroque, et ce en présentiel.

C’est ce que permettait récemment l’excellent chœur Louisbourg sous l’habile direction de Monique Richard, professeure au département de musique de l’Université de Moncton. Une femme qui a consacré une bonne partie de sa vie à la musique, plus particulièrement au chant choral. Ce qu’on sait d’elle, c’est qu’elle exige l’excellence chez ses choristes et l’obtient. Ses auditoires en sont témoins et ravis chaque fois que l’occasion se présente.

Le chœur, constitué de 20 voix enviables d’hommes et de femmes, était accompagné d’un ensemble instrumental de jeunes musiciens talentueux de la région de Montréal, dont deux violonistes (Jacques-André Houle et Sari Tsuji), un altiste (Peter Lekx), une violoncelliste (Andrea Stewart), un flûtiste et hautboïste (Lawrence O’Hearn), un flûtiste, hautboïste et bassoniste (Karim Nasr) et un organiste (Jonathan Addleman). Ils ont interprété Hipocondrie de Jan Dismas Zelenka et Concerto grosso en ré mineur de George Frideric Handel. De belles interprétations de musiciens qui se plaisent à jouer ensemble et qui excellent.

Cette année, le chœur, qui se spécialise dans la musique ancienne, a consacré son concert aux grands de la musique baroque dont Zelenka, compositeur tchèque, Hasse et Telemann, deux musiciens allemands.

Le chœur attire dans ses rangs ce qu’il y a de mieux comme musiciens et comme chanteurs, qu’il s’agisse de voix d’hommes ou de femmes, ce qui permet également un excellent choix de solistes, chose primordiale quand il s’agit de pièces comme le Miserere en do mineur de Johann Adolf Hasse où alternent à la fois chœur et solistes. Il en est de même pour cette autre pièce majeure de l’allemand Telemann Meine Seele erhebt den Herrn, une des belles cantates du compositeur et traduite en allemand par Martin Luther à partir du cantique Magnicat anima mea Dominum (Mon âme exalte le Seigneur).

Les solistes, autant les voix d’hommes que celles de femmes, plaisent. Des voix belles, cultivées dont celles de Marie-Pier Arseneau, Aurélie Cormier, Justin Guignard, Pierre McGraw, Christine Richard et Mélanie Roy. Les solistes, avec de telles voix, enrichissent l’ensemble des œuvres au programme. Raison de plus de bien les choisir. Il y aurait des éloges à faire pour chacune d’elles et chacun d’eux. Je me contenterai de dire que celle d’Aurélie Cormier dans le Gloria Patri de la pièce Miserere était exceptionnelle: une voix sûre, riche et juste.

Nous sommes privilégiés en Acadie d’avoir de si belles voix et de si beaux ensembles vocaux dont le chœur Louisbourg.

Une dame, à la sortie du concert, disait: «C’est bien pour Moncton, n’est-ce pas?» Moi, qui ai beaucoup visité l’Europe dont neuf mois en Angleterre et qui ai assisté à nombre de concerts dans les plus belles salles et les plus belles cathédrales, peut affirmer que nos ensembles vocaux, et particulièrement le chœur Louisbourg, se comparent favorablement bien.

Hector J. Cormier

Moncton