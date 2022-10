N’oubliez pas que l’union fait la force

L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) apprend la nomination de Bill Hogan à titre de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick à la suite de la démission de Dominic Cardy à ce poste.

L’ACPI est extrêmement inquiète face aux allégations avancées par M. Cardy dans sa lettre de démission qui décrit la pression du premier ministre Blaine Higgs auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour abolir l’immersion française d’ici 2023.

Nous partageons l’avis de M. Cardy: cela nuirait à l’éducation des élèves anglophones de la province. En tant que seule province officiellement bilingue au Canada, abolir les programmes d’immersion française est contre-productif et les conséquences de cette décision ne peuvent que niveler vers le bas le bilinguisme dans la province. Nous sommes aussi inquiets à l’idée que le premier ministre choisisse de faire des modifications au système d’éducation en fonction d’un état émotionnel et non en reposant sur des données probantes.

Il est très inquiétant de perdre un allié tel que M. Cardy au sein du gouvernement afin de défendre l’immersion française dans la province. Sa démission valide plusieurs préoccupations que nous avons depuis quelque temps face à l’avenir des programmes d’immersion française au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre avait promis de prendre des décisions fondées sur des preuves. En voici une: les programmes d’immersion française au Canada existent depuis près de 60 ans et, depuis, des dizaines de recherches ont démontré que les programmes d’immersion française demeurent le meilleur moyen de devenir bilingue au travers du système d’éducation.

La pédagogie a évolué et est appuyée par une multitude de chercheurs aux quatre coins du pays et même à l’international. L’idée d’abolir l’immersion française va à contre-courant de tout ce que nous disent les experts.

Il est maintenant temps, à notre avis, d’enfin prendre au sérieux les actions nécessaires afin de construire une culture anglophone plus inclusive où chacun a une réelle chance de devenir bilingue.

Nous souhaitons un grand succès à Bill Hogan dans ses nouvelles fonctions comme ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Nous espérons que vous ferez preuve d’ouverture et de coopération afin de travailler en faveur du bilinguisme, à l’image de votre province. L’acharnement incompréhensif de votre gouvernement pour abolir les programmes d’immersion française n’est pas la solution pour une réforme inclusive et structurée de votre système d’éducation. Prenez le temps de consulter les nombreuses recherches en lien avec l’immersion française et écoutez les professionnels qui œuvrent quotidiennement à contribuer à la hausse du bilinguisme.

N’oubliez pas que l’union fait la force. En tant que pierre angulaire de l’immersion française au pays, nous réitérons que l’ACPI et sa communauté d’experts et de pédagogues demeurent disponibles et ouverts à participer aux prochaines réflexions pour vous aider à prendre une décision éclairée et durable.

L’ACPI souhaite ardemment permettre à un plus grand nombre de personnes au pays de converser dans les deux langues officielles tout en favorisant un milieu d’apprentissage du français pérenne et inclusif. Et en tant que seule province bilingue au Canada, l’ACPI croit fermement en l’importance de vous offrir notre soutien à titre d’association nationale.

Wybo Ottenbreit-Born

Président de l’ACPI