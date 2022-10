Ceci fait suite à l’éditorial de François Gravel intitulé L’acte de foi réclamé du ministre Allain paru le 20 octobre.

Lors de leur fusion pour devenir la Municipalité régionale de Tracadie, la Ville de Tracadie et les anciens DSL ont mis leur foi dans le gouvernement conservateur de l’époque. Les fonctionnaires du ministère des Gouvernement locaux et du ministère des Transports ont profité du manque d’expérience de nos élus lorsqu’ils ont négocié cette fusion.

Les fonctionnaires, qui sont pour la plupart les mêmes qu’aujourd’hui, n’ont pas informé les élus des conséquences du manque de péréquation ainsi que des conséquences du transfert des routes avec quasiment aucun financement. Cette fumisterie n’a rien donné de plus que de l’amertume et des augmentations de taxes qui vont à l’encontre de l’entente qu’a fait miroiter le regroupement «Ensemble vers l’avenir».

La municipalité de Tracadie fut, devant la promesse du gouvernement de régler la situation, prise en otage. Les élus se sont gardés – avec raison – de dénoncer ces iniquités, craignant que le gouvernement refuse de résoudre leurs difficultés.

Si Tracadie s’était offusquée publiquement, le ministre Alain aurait eu plus de difficulté à faire passer sa réforme actuelle. Je suis déçu du ministre Allain et si on se fie à l’histoire, il n’a aucun pouvoir de faire changer les choses pour le mieux pour notre municipalité et pour les nouvelles fusions.

Le gouvernement paie des consultants, mais les recommandations de ces derniers restent sur les tablettes, qui sont de plus en plus lourdes et ramassent de plus en plus de la poussière. Un acte de foi au ministre Allain est un acte de foi au gouvernement Higgs. J’ai perdu la foi envers ce gouvernement qui n’a pas osé corriger cette iniquité.

Norma McGraw

Petit-Tracadie