La priorité numéro un des Néo-Brunswickois

Nous sommes certains que vous êtes d’accord avec nous pour dire que notre droit à des services publics de santé est non négociable et universel, et qu’il a été durement gagné au fil des ans.

Nous sommes également convaincus que vous appuyez les cinq principes fondamentaux de la Loi canadienne sur la santé: universalité, transférabilité, accessibilité, intégralité et administration publique.

Vous êtes certainement d’accord avec nous pour dire que tout changement doit respecter les réseaux de santé Horizon et Vitalité, ainsi que les exigences relatives aux deux communautés linguistiques, comme le garantit la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Monsieur le premier ministre, comme vous, nous sommes préoccupés par l’état actuel de notre système de santé et nous croyons qu’il faut agir pour donner un nouveau souffle à notre système public.

C’est dans cette perspective de revitalisation de notre système public que nous faisons les suggestions suivantes.

Les changements à apporter au système public de santé doivent être faits en consultation avec tous les intervenant.e.s concerné.e.s, et non par un petit groupe de gestionnaires et de politiciens. Ce sont eux et elles qui ont une expérience directe de la prestation de services et qui peuvent proposer des changements qui fonctionnent. La décentralisation de la gestion des services de santé doit également être entreprise afin que les décisions se prennent par des gestionnaires proches de ceux et celles qui fournissent et reçoivent les services.

Afin d’offrir à la population un système de soins de santé moderne et efficace, nous proposons de regrouper, sous le ministère de la Santé, les hôpitaux, les services extramuraux, les services ambulanciers, les foyers de soins et les autres résidences pour aînés, ainsi que les services de soins et de santé à domicile. Ce regroupement permettra à la population de bénéficier de services de soins de santé intégrés.

Pour favoriser la prestation de services en temps opportun, nous proposons la mise en place de dossiers médicaux numériques gérés par le secteur public, afin que les professionnels de la santé puissent y avoir accès en tout temps, de partout dans la province.

Nous proposons de mettre en place des cliniques publiques affiliées aux hôpitaux qui fourniraient des services similaires à ceux offerts actuellement par le secteur privé, comme eVisitNB. Nous sommes convaincus que le système public peut faire mieux pour moins cher que le secteur privé. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions investir de l’argent public pour financer le secteur privé.

La pandémie a mis en évidence le manque de personnel à tous les niveaux de notre système de santé, ici comme dans les autres provinces.

Pour y remédier, nous proposons l’établissement de cliniques communautaires publiques dotées d’une variété de professionnels qui seraient des employés publics salariés et non rémunérés à l’acte.

Nous proposons également qu’une partie du travail actuellement effectué par les médecins soit effectué par d’autres professionnels de la santé tels que des infirmières praticiennes, des infirmières immatriculées, des infirmières agréées, etc.

Ces jours-ci, nous entendons des voix qui prétendent que la solution à cette crise est d’augmenter la prestation de services par le secteur privé parce que celui-ci serait plus efficace. Nous ne sommes pas d’accord. Selon nous, l’augmentation du secteur privé en santé entraînerait le vol du personnel du secteur public, la réduction des services dans les régions rurales, l’expansion de l’assurance maladie privée pour le privilège de certain.e.s au détriment des autres.

Nous sommes convaincu.e.s que les premières victimes de la privatisation des soins de santé seront les personnes âgées, les personnes handicapées, les travailleurs et travailleuses à faible revenu ainsi que les bénéficiaires de l’aide sociale. Nous sommes en faveur d’un accès égal aux soins de santé pour toute la population du Nouveau-Brunswick, y compris les personnes défavorisées et marginalisées, les étudiant.e.s, les travailleurs et travailleuses, les personnes âgées, etc.

Le maintien du personnel dans le système public de soins de santé signifie qu’ils et elles sont protégés par la Loi sur l’équité salariale de 2009, qui n’inclut pas actuellement les travailleurs du secteur privé et ne leur verse donc pas un salaire digne de leurs compétences et de leur éducation.

Il ne fait aucun doute que nous devons augmenter le financement de notre système public de santé. Les gouvernements fédéral et provincial doivent tous deux augmenter leurs contributions. Cependant, nous sommes convaincu.e.s que l’argent fédéral doit être assorti de conditions pour garantir que la province le dépense au bon endroit. Notre province devrait mettre en place des mécanismes de responsabilité publique, notamment des rapports trimestriels publics sur la façon dont les fonds sont dépensés relativement aux soins de santé.

Les soins de santé sont la priorité numéro un des Néo-Brunswickois. Nous espérons que vous accorderez à ces recommandations l’attention qu’elles méritent et espérons pouvoir en discuter avec vous dès que possible.

Bernadette Landry

Daniel Legere

Co-présidents de la Coalition du N.-B. sur la santé

Membres de la Coalition du N.-B. sur la santé

Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B.

Syndicat du Nouveau-Brunswick

Syndicat canadien de la fonction publique du N.-B.

Conseil des syndicats hospitaliers du N.-B.

Association francophone des ainés du N.-B.

Fédération des citoyne(ne)s ainé(e)s du N.-B.

Front commun pour la justice sociale du N.B.

Congrès du travail du Canada

Fédération des syndicalistes à la retraite du N.-B.

Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B.