Le N.-B. mérite mieux

Monsieur le premier ministre Higgs, à titre de présidents de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et de Canadian Parents for French New Brunswick (CPFNB), nous nous inquiétons grandement des problématiques soulevées dans la récente lettre de démission de l’ancien ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Monsieur Dominic Cardy.

Notons tout d’abord que l’harmonie sociale au Nouveau-Brunswick repose sur deux contrats sociaux complémentaires, mais distincts, soit la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLONB) ainsi que l’accès à l’immersion française pour la communauté anglophone.

Alors que le premier permet, entre autres, à l’ensemble des citoyennes et des citoyens d’accéder à des services gouvernementaux dans la langue officielle de leur choix, l’autre permet aux élèves de la majorité linguistique d’acquérir le français comme langue seconde. Ces deux composantes sont explicitement mises en danger, selon les propos reportés de la lettre de M. Cardy.

Étant la seule province officiellement bilingue au pays, le Nouveau-Brunswick exerce des responsabilités qui lui sont propres et dont elle ne peut se défaire sans occasionner l’effritement de ces contrats sociaux.

Plutôt que de voir ces responsabilités en matière de langues officielles comme un fardeau, le gouvernement devrait plutôt les voir comme une occasion à saisir. Le bilinguisme officiel représente un atout qui confère au Nouveau-Brunswick une spécificité culturelle et constitutionnelle qui mérite d’être célébrée, et non dénigrée.

L’apparente volonté unilatérale (de votre part, selon M. Cardy) d’abolir l’immersion française au Nouveau-Brunswick d’ici 2023 mènera sans doute vers une érosion du bilinguisme individuel chez les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois. L’apprentissage d’une langue seconde, surtout dans un contexte comme celui au Nouveau-Brunswick, devrait être accessible au plus grand nombre possible et être davantage valorisé. Ainsi, plutôt que de semer la division entre les différentes communautés culturelles et linguistiques de la province, un premier ministre devrait se concentrer à bâtir des ponts entre ces derniers, notamment en appuyant une révision judicieuse de la LLONB et en augmentant l’accès à l’immersion française.

En somme, nos leaders politiques se doivent de viser une plus grande cohésion entre les deux communautés linguistiques officielles de la province, tout en tissant des liens plus étroits avec les leaders des nations mi’kmaw et wolastoqey. Néanmoins, la lettre de M. Cardy lève plutôt le voile sur un gouvernement en désarroi, incapable de rompre avec les solitudes du passé.

Pour le dire simplement: notre province mérite mieux.

Alexandre Cédric Doucet, président SANB

Austin Henderson, président CPFNB