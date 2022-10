Blaine Higgs continue de diviser

Je me dois de féliciter Dominic Cardy pour le courage qu’il a démontré en démissionnant de son poste de ministre au cabinet du premier ministre Blaine Higgs.

Les raisons évoquées sont évidemment troublantes et reflètent en réalité le peu d’attention et de respect que le premier ministre accorde aux dossiers importants de la communauté acadienne et francophone.

Triste cependant que ce soit un anglophone bilingue et non un député ou une députée acadienne de l’opposition officielle qui doit dénoncer les agissements du premier ministre dans ces dossiers d’importance capitale pour notre communauté. Face à ce mutisme quasi-complet, on est en droit de se demander pourquoi nos députés hésitent-ils à s’afficher comme défenseurs de nos droits?

Quelques heures après la décision du ministre Cardy de claquer la porte, le premier ministre Higgs a allègrement fait un doigt d’honneur à la communauté acadienne en nommant Kris Austin au conseil des ministres.

Kris Austin, ex-chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, s’est prononcé contre le bilinguisme officiel, la dualité en éducation, l’exigence des deux langues officielles pour certains postes de la fonction publique, le bureau du commissaire aux langues officielles et en plus promouvoit la fusion des deux régies de la santé.

Cette nomination constitue un autre geste dégoûtant de la part de M. Higgs qui continue de démontrer son manque de respect envers nous et qui confirme une fois de plus qu’il est le premier ministre d’une seule partie de la province.

Higgs continue de semer la division au sein de nos communautés et trahit de plus en plus la dignité qui devrait accompagner son poste.

Denis Losier

Cap-Pelé