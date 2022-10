Attention à notre langue

Ce qui se passe à Fredericton est très préoccupant pour tous les Néo-Brunswickois, mais surtout pour les francophones.

Avec la démission de Dominic Cardy, le système d’éducation fait un pas en arrière. L’arrivée de Kris Austin comme ministre est de loin le choix le plus dangereux pour nous. Nos droits sont bafoués par quelqu’un qui ne s’intéresse qu’à faire de l’argent.

La Loi sur les langues officielles, pas important pour notre premier ministre. Voici quelques anecdotes vécues au fil des ans.

Il y a de ça plusieurs années, j’ai décidé d’amener mes élèves visiter le pont de la Confédération comme voyage de fin d’année. Ceci s’inscrivait dans le cadre du programme scolaire.

Nous nous sommes arrêtés au McDonald de Miramichi pour le souper. Deux de mes élèves ont reçu du ketchup dans le visage parce qu’ils parlaient français. Ceci a été fait par deux jeunes qui passaient près d’eux.

Une autre fois, nous sommes à l’aéroport de Dieppe qui est une ville francophone. On commande en français et l’employée nous répond l’éternelle phrase «Sorry, I don’t speak french».

Pas besoin de vous dire que notre réaction a été instantanée. On a demandé d’être servis en français, il a fallu deux employées avant qu’une d’entre elles puisse nous servir.

Oh! La madame n’était pas contente. Elle a passé le commentaire suivant: «Comme si on avait besoin de ça ce matin». Notre langue dérange.

Quand je vais à Moncton, je me fais un devoir de parler français. Récemment, j’ai été au Tim Horton et je commande en français. Il y avait une file d’attente derrière moi. Un monsieur m’a dit: tu ne pourras pas te faire servir en français. Je lui ai répondu que oui, j’allais être servie dans ma langue. On a dû faire venir une employée qui parlait français. Ce qui a causé de la frustration aux autres clients, qui ont dû attendre avant de se faire servir.

Je crois cependant que c’est la seule façon de se faire respecter.

Lorsque les clients seront frustrés comme les francophones le sont, je pense que plus d’employés francophones se verront offrir un emploi.

Trop de personnes parlent anglais afin d’être servis plus vite. On ne fait pas assez d’efforts pour sauvegarder notre langue de l’assimilation. On le fait sans même s’en rendre compte.

Notre langue est tellement fragile qu’il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de la protéger, l’imposer et surtout la parler

Exigez d’être servi en français. C’est votre droit.

Mariette Paulin

Village-Blanchard