Faire d’une pierre deux coups

Voici le sommaire d’une petite balade expérimentale en automobile, la fin de semaine de l’Action de grâce. C’est un voyage aller-retour Edmundston-Halifax.

À l’aller, nous roulons sur la Transcanadienne à environ 100 kilomètres/heure et nous dépassons exactement deux véhicules au total, mais nous nous faisons doubler par des centaines sinon des milliers de conducteurs et de conductrices.

Il nous est évidemment impossible de savoir combien ont voyagé à notre vitesse puisqu’ils sont restés derrière nous.

Au retour, notre vitesse est cette fois de 110 kilomètres/heure, la vitesse maximum annoncée ici et là le long de la route. Nous doublons moins de 10 voyageurs, mais tout comme à l’aller, un très grand nombre nous dépassent, certains et certaines à des vitesses parfois surprenantes.

Tout aussi surprenant est l’apparente absence de contrôle, n’ayant pas été en mesure de voir une seule voiture de la GRC (identifiée) tout au long d’un trajet d’environ 1400 kilomètres au total.

Bilan de cette balade: plus ou moins une «perte de temps» de quelques heures au total, comparativement à la grande majorité qui aurait fait le même voyage, mais une économie d’environ 50$ en essence, et le plus important, des émissions de gaz à effet de serre (GES) inférieures de possiblement 20%.

Selon certaines sources, rouler à une vitesse de 110 km/h comparativement à 130 km/h permet une économie d’essence – et évidemment des émissions de GES moindres – d’environ 20%, la raison étant une résistance de l’air moins importante à vitesse plus basse. Questionnement: pourquoi les gens sont-ils aussi pressés, étant maintenant bien informés et conscients pour la majorité des conséquences qu’ont leurs déplacements sur l’environnement?

Pour cette même raison, pourquoi nos dirigeants n’ont-ils pas la sagesse, ou encore le courage, de mettre des mécanismes en place pour tout au moins favoriser que les vitesses maximales existantes soient respectées?

Nous pourrions tous y gagner avec une consommation moindre, une demande donc aussi réduite avec des coûts pour le carburant moins élevés (si la supposée loi du marché fonctionne comme clamée par nos savants économistes), possiblement moins d’accidents, de stress et, au final, une réduction des GES dès demain.

Sans être un prophète de malheur, si comme société nous ne pouvons faire le petit sacrifice de ralentir en conduisant notre voiture, je m’imagine mal qu’on puisse atteindre les cibles critiques pour éviter le pire.

Pour les gens de mon âge, c’est-à-dire de 70 ans et plus, nous avons fait notre grande part pour créer ce gâchis, plus par ignorance que par intention. Maintenant que nous savons mieux, pourquoi ne pas faire un peu de rattrapage, histoire de réduire notre empreinte environnementale. Et ralentir lorsqu’au volant de nos voitures serait, de l’avis de plusieurs, la mesure la plus «payante» à court terme.

S’il n’y a pas le feu (urgence), nous, nous gardons la droite, vous avez la voie libre sur la gauche!

Louis-Philippe Nault

Edmundston