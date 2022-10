Une merveilleuse aventure littéraire

Chaque année, lorsque les amoureux de la lecture s’offrent le plaisir de visiter un Salon du livre, ils peuvent s’attendre à vivre une expérience fort agréable et divertissante.

En plus de cela, le fait de rencontrer en personne les écrivains, les écouter, les interroger, les connaître et se procurer leurs œuvres, tout cela contribue sans doute à l’enrichissement intellectuel.

Je crois que celui qui s’est tenu à Dieppe, du 20 au 23 octobre, a attiré, m’a-t-on dit, plus de soixante auteurs dont l’un, romancier et poète, est de Richibouctou. Ce monsieur dépasse les 90 ans!

Évidemment, il s’agit de Gérard Léger. Par contre, son lieu de naissance est Saint-Antoine. Quant au nombre de personnes qui se sont rendues sur les lieux, on a atteint ou dépassé les 14 000.

Au cours de ces quatre magnifiques journées, plusieurs éléments ont dû vraiment fasciner les amoureux de la lecture. En plus du très beau temps, il faut reconnaître et souligner la qualité de l’organisation, le travail du bureau de la direction, l’ensemble des employés, les personnes bénévoles, la grande générosité des donateurs, le nombre impressionnant de visiteurs ou encore l’excellente couverture journalistique par nos médias francophones dont l’Acadie Nouvelle, Le Moniteur Acadien et Radio-Canada.

Il y a aussi un autre élément qui m’a vraiment frappé. Ce fut d’observer la joie intense manifestée par les nombreux écoliers qui se sont déplacés pour venir sur les lieux. Quant aux élèves absents, peut-être ont-ils eu le bonheur de rencontrer dans leurs écoles les auteurs. Un tel événement ne peut que susciter la passion de lire et ainsi sauver notre belle et riche langue de même que notre culture. Il est à espérer qu’un jour, certains d’entre eux seront eux-mêmes des écrivains. Il y a de l’espoir.

Dans tous les cas, les éloges entendus ou lus au cours de ces jours m’ont vraiment convaincu que le 32e Salon du livre a été une immense et totale réussite!

Alcide F. LeBlanc

Moncton