Aucune garantie

Le gouvernement provincial proclame haut et fort ses nouveaux programmes, comme l’Allocation Canada-NB pour le logement, en soulignant que les demandes seront refusées lorsqu’il n’y aura plus de fonds.

Comme personne ne sait quelle est l’enveloppe globale, il se peut fort bien que seul un petit nombre en profite, mais le gouvernement peut se targuer qu’il a généreusement offert de l’aide aux citoyens dans le besoin.

Nous nous opposons au principe du «premier venu, premier servi», lorsqu’il s’agit de programmes publics, puisque les moins nantis sont souvent analphabètes et peu informés et n’apprennent que plus tard qu’ils peuvent réclamer des bénéfices, mais alors il n’y a plus de fonds.

Selon nous, pour être équitable, un programme d’aide public devrait énoncer les critères d’admissibilité et rendre le programme disponible à tous ceux qui répondent à ces critères.

Invoquer qu’il n’y a plus de fonds disponibles est une façon mesquine de refuser de l’aide à ceux qui normalement auraient droit à des bénéfices, mais qui se présentent sur le tard, sans qu’il ne soit possible pour le public de vérifier si les fonds sont effectivement disponibles ou non.

Claude Snow

Comité des 12