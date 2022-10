Moi mon église, j’y tiens

Depuis quelques jours on peut voir à la télévision, dans les réseaux sociaux et dans les journaux, la nouvelle campagne du diocèse de Bathurst «Je donne pour la vitalité de mon Église». L’objectif de cette campagne n’est pas seulement de garantir un revenu fixe. Elle est aussi une façon de trouver de nouvelles personnes qui désireraient faire du bénévolat dans leurs communautés.

Dans chaque famille, il y a des baptêmes, des mariages et des funérailles. Ces familles sont heureuses d’avoir accès à une église pour ces occasions. Très souvent, les gens qui assistent à ces célébrations ne viennent peu ou pas à l’église pour pratiquer leur foi régulièrement. Donc à quel endroit est-ce possible de ramasser de l’argent nécessaire à l’entretien des bâtiments et de nos cimetières?

Cette campagne a pour objectif d’assurer des revenus garantis mensuels, car, avec la baisse de la participation aux célébrations dominicales, il y a automatiquement une baisse de revenus.

Les paroisses ont tout comme vous, des factures à payer. Électricité et chauffages pour nommer que les plus grosses. Comment maintenir nos églises ouvertes lorsque les revenus ne sont pas suffisants pour les chauffer, les éclairer et faire les réparations essentielles?

Les églises n’appartiennent pas à l’évêque ni au curé. C’est la responsabilité de tous les paroissiens et des paroissiennes de chaque communauté. C’est à nous tous qu’elle appartient. Si on ne se prend pas en main, nous ne pourrons pas blâmer personne d’autre, que chacun de nous, si l’église ferme par manque de revenus. Certainement pas l’évêque ou les curés de nos paroisses.

Que dire des bénévoles? Vous pensez peut-être parce que votre église est en bonne position financière et qu’il n’y a pas de danger de fermer. Détrompez-vous. Sans bénévoles pour pourvoir des postes dans divers comités, ou aider aux célébrations, aux décors, etc. elles ne pourront pas rester ouvertes bien longtemps. Nos personnes bénévoles qui exécutent ces tâches actuellement ont besoin d’être remplacées. Plusieurs ont 65 ans et plus. Ça prend du monde y compris de l’aide pour l’entretien dans les cimetières ou le déneigement des perrons. C’est facile de critiquer quand le gazon est long dans les cimetières ou qu’il fait froid dans nos églises?

Il faut se poser la question maintenant. Est-ce que je veux une église dans ma paroisse? Si vous répondez oui, il faut agir maintenant et ramasser un formulaire de dépôt direct offert durant cette campagne. Un 5$ ou 10$ par semaine peut faire la différence entre une église ouverte ou fermée. Un peu moins de café au restaurant du coin pour l’avenir de notre église.

Je suis une paroissienne impliquée dans ma communauté et désire conserver notre église.

Et vous?

France Lavoie

Pointe-Verte