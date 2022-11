Le côté néfaste de l’informatique

L’informatique, à première vue, est un moyen simple et expéditif de desservir le public, mais il faut tenir compte du revers de la médaille.

Les problèmes engendrés par l’avènement de l’informatique se manifestent plus particulièrement chez les aînés qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne sont pas capables d’utiliser un ordinateur.

Personne ne peut contester les bienfaits de l’informatique, là n’est pas la question, mais il faut se rendre compte qu’elle a eu pour effet de créer une nouvelle couche d’analphabètes.

Bien des aînés sont dépassés par les répondeurs robotisés, les renvois aux sites Internet, les services d’assistance téléphoniques, les petites cases pour expliquer son problème et déposer sa plainte, les demandes d’ouvrir un compte en ligne, les transferts d’argent électroniques et les communications par courriel souvent adressées à des destinataires anonymes.

Les aînés veulent parler à des humains et non à des machines. Ils ont raison parce que dans le domaine des relations humaines, il faut des personnes qui parlent à des personnes, et non à des machines.

Tout en maintenant l’informatique qui rend de précieux services, il faut garder un système parallèle qui convient aux aînés, c’est-à-dire recourir aux moyens traditionnels de régler les problèmes humains par les contacts personnels, les communications de vive voix et les rencontres en face à face.

Nous pourrions nous inspirer de ce qui se fait en Espagne: dès qu’on s’identifie comme aîné, on a droit à un service en personne.

Claude Snow

Comité des 12