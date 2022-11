Je vous écris car l’immersion française a été une grande partie de ma vie.

J’ai enseigné en immersion pendant plus de 20 ans.

Dans ma classe, les élèves ne réalisaient pas que je pouvais parler en anglais jusqu’à ce qu’une personne entre dans ma classe et discute avec moi en anglais.

C’est vous dire à quel point tout se passait en français dans ma classe de 3e année.

Ces élèves avaient déjà une base de vocabulaire en français. Il s’agissait de continuer à bâtir leurs connaissances et leur confiance.

J’avais créé beaucoup de jeux, des projets d’étude, etc.

Si un élève ne connaissait pas le terme français pour s’exprimer, il pouvait me le demander en disant: Comment dit-on ce mot en français?

Mais pas toute une phrase ou toute une histoire.

Je leur parlais de ma culture et ils faisaient des recherches sur la leur pour nous la partager. Cela leur donnait une fierté d’apprendre et de s’exprimer dans une deuxième langue.

Le positif et le respect étaient des règlements dans ma classe.

Voici deux exemples de réussite (et j’en ai bien d’autres):

La famille d’un garçon de 8 ans, en voyage au Québec: l’auto tombe en panne, le père ne peut pas parler français. Le garçon a fièrement fait la traduction au mécanicien et l’auto a été réparée en moins d’une heure.

Après la classe, une fillette de 8 ans se rendait toujours au bureau de médecin où travaillait sa mère. C’est elle qui téléphonait aux francophones du nord de la province pour leur donner leur rendez-vous.

Par la suite, j’ai travaillé pour le district comme mentore en mathématiques pour les niveaux maternelle à la 8e année. Je visitais des classes d’immersion et des classes anglophones pour aider les enseignants.

À ma très grande surprise, dans plusieurs classes d’immersion où l’enseignant était un anglophone capable de parler en français, tous les élèves s’exprimaient en anglais, entre eux, pour poser des questions, et même pour donner des réponses. Le français était utilisé seulement pour l’enseignement. Que j’ai été déçue! C’était il y a plus de 20 ans. Ensuite, les résultats ont diminué.

Les premiers enseignants étaient des francophones à qui on avait demandé de donner un cours d’immersion. On a manqué le bateau, car ceci n’est pas un cours d’immersion, mais simplement un cours de français. Je n’ai rien contre les enseignants qui n’ont pas eu de bonnes directives. Et le gouvernement blâme le programme! Ça fait mal au cœur.

Ruth LeBlanc

Memramcook