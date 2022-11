On a la violence familiale qu’on accepte

En fait, les victimes ont la violence qu’on accepte.

Statistique Canada a publié à la mi-octobre les données sur la violence entre partenaires intimes, rapportée par la police, entre 2009 et 2021.

Pour la septième année consécutive, le Canada affiche une augmentation du taux de violence entre partenaires intimes. Quelques provinces ont enregistré une baisse de ce taux durant cette période – par exemple, la Colombie-Britannique a réussi une baisse de 28%, et l’Île du Prince Édouard, une baisse de 19%.

Mais le Nouveau-Brunswick, lui, rapportait une augmentation de 39% pour cette période, la hausse la plus importante de toutes les provinces.

Le taux au Nouveau-Brunswick approche 500 cas de violence entre partenaires intimes pour 100 000 personnes. La moyenne canadienne est de moins de 350 cas pour 100 000 personnes en 2021.

Il faut mentionner que les taux du Nouveau-Brunswick excluent depuis 2016 les données du service de police de Saint John, la deuxième ville en population, parce que leurs données ne sont pas de qualité acceptable à Statistique Canada. C’est dire.

Notons aussi que ces taux sont pour toutes les victimes, hommes et femmes. Le nombre de femmes violentées est plus de quatre fois plus que le nombre d’hommes. Donc, inclure les hommes baisse la moyenne, qu’ils aient un partenaire intime homme ou femme.

Si on ne considère que les femmes violentées par un ou une partenaire intime, le Nouveau-Brunswick affiche 740 cas sur 100 000 personnes. Au Canada, 540 femmes victimes sur 100 000 personnes.

Mais la vraie mauvaise nouvelle, c’est que ces données n’ont pas fait réagir. Ni le lendemain ni dans les semaines suivantes. On n’a vu aucune réaction ou action venant du gouvernement ou des forces motrices de changement au Nouveau-Brunswick.

Que voulez-vous, un chien qui mord un homme, ce n’est pas une nouvelle. Des «intimes» qui violentent, violent ou tuent leur partenaire, ce serait devenu dans la normalité des choses. On s’habitue lorsque c’est la nième fois que les taux augmentent au Canada, et que le Nouveau-Brunswick obtient la pire performance.

Ce serait ça l’acceptation sociale?

C’est par l’indignation que passe le changement, et on est loin de s’indigner.

Il y a cinquante ans, le Canada et le Nouveau-Brunswick ouvraient les premières maisons de transition. Le mouvement féministe a fait les efforts gargantuesques qu’il a fallu pour faire reconnaître que battre une femme et violer sa femme sont des crimes. Mais malgré ça et les millions de dollars consacrés à l’étude du problème et la mise en place de programmes, nous avons des taux de violence entre partenaires intimes (et de violence familiale) qui augmentent. Et je ne vous ai parlé que des taux rapportés par la police. Statistique Canada et les intervenantes nous assurent que les taux vécus sont plusieurs fois plus élevés.

Qui va nous rappeler à l’ordre, nous rappeler qu’aucun problème n’a jamais disparu en ne faisant qu’aider les victimes, qu’on ne peut pas dépenser sans se préoccuper des résultats?

Heureusement, il y a réconfort ailleurs. La même semaine que Statistique Canada a publié ces données, reçues avec un grand pfft national, les médias rapportaient des nouvelles encourageantes d’ailleurs.

Cette semaine-là, on apprend qu’en Australie, un nouveau gouvernement a dévoilé un plan pour éliminer la violence familiale en une génération. Un plan qui vise les écoles, les médias, les agresseurs, les témoins, les technologies, les systèmes de justice et de santé.

On y parle de masculinités malsaines, on fait la promotion de l’idée que «la violence faite aux femmes et aux enfants est évitable». (Au Canada, surtout au Nouveau-Brunswick, on fonctionne comme si cette violence est aussi inévitable que la pluie). Et, bizarre, le plan australien valorise les données!

On affirme que les systèmes difficiles d’accès coûtent plus que ce que peut se payer le gouvernement. On dit que les enfants sont des victimes de plein droit de la violence faite à leur mère.

Et aussi cette semaine-là, les médias ont rapporté une étude de l’University of British Columbia démontrant que la violence familiale serait responsable de nombre de commotions et de lésions cérébrales insoupçonnées.

L’étude suggère que les coups à la tête, la strangulation et les secousses violentes répétées sont dangereux, qu’ils soient reçus dans l’arène d’un sport ou dans sa chambre à coucher.

L’étude souligne que dans les sports, il y a des témoins et des vidéos, mais que souvent les seuls témoins de la violence conjugale sont des enfants.

L’étude souligne les services offerts à l’hôpital qui font que ces victimes sont traitées à temps pour prévenir certains effets à long terme.

Enfin, cette même semaine-là, des vérificateurs financiers en Californie ont rapporté que leur examen des quelques programmes pour hommes violents démontre que dans la majorité des cas, quand les hommes condamnés à suivre un programme ne le font pas, ils n’ont pas de conséquences. Qui sait quels sont les programmes pour agresseurs au Nouveau-Brunswick et quels sont leur taux de réussite et s’il y a des conséquences?

Je vous souhaite un bon novembre «mois de la prévention de la violence faite aux femmes» et vous rappelle qu’il faudra, un bon jour, commencer à penser à prévenir la violence.

Rosella Melanson

Fredericton