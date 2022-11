Un appui de l’Ouest

L’idée d’éliminer les programmes d’immersion française au Nouveau-Brunswick a certainement fait des échos un peu partout dans la province, mais aussi en Saskatchewan. C’est pourquoi le chapitre local de Prince Albert de Canadian Parents for French (CPF) aimerait apporter son appui à CPF-NB et aux programmes d’immersion française du Nouveau-Brunswick.

Notre conseil d’administration est très préoccupé par les récentes déclarations provenant du gouvernement concernant l’avenir du programme au Nouveau-Brunswick, ainsi que des effets potentiels que de tels changements pourraient avoir au niveau national.

L’immersion française est une bonne option pour quiconque veut apprendre un niveau de français suffisant pour occuper les emplois bilingues. Une simple base conversationnelle en français n’est pas toujours suffisante pour plusieurs de ces emplois. De plus, les élèves en immersion peuvent aussi voyager dans d’autres provinces pour obtenir leur diplôme, comme c’est le cas pour beaucoup d’étudiants qui fréquentent l’Université de Moncton, l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université St. Thomas. C’est pourquoi l’immersion reste la meilleure option pour les élèves anglophones qui veulent un niveau de français élevé.

Dans la Saskatchewan comme ailleurs au pays, les employeurs demandent souvent pour des gens qui parlent un français et un anglais de haut niveau. Dans plusieurs cas, ils n’arrivent pas à rejoindre cette demande, parce qu’il n’y a pas assez de candidats disponibles. C’est un problème réel, même dans des villes anglophones comme Prince Albert ou Regina, deux villes dont certains de leurs plus grands employeurs sont le gouvernement fédéral. Certaines régions du Nouveau-Brunswick (comme St-Jean et le sud de la province), vivent dans la même réalité.

Couper dans les programmes d’immersion pour remplacer cela par des cours de français conversationnels ne ferait qu’empirer la situation.

L’immersion française permet aussi à aider les élèves anglophones de découvrir la culture francophone de notre pays et aussi de leur donner des outils pour poursuivre cette découverte par eux-mêmes. Ayant grandi en Acadie avec la langue française comme langue première et travaillant comme enseignant dans une école d’immersion, il arrive que ce soient mes élèves qui me font découvrir des choses en français dont j’en ignorais l’existence.

De plus, beaucoup d’élèves des systèmes de l’immersion deviennent éventuellement des leaders bilingues militant pour la cause du français et des minorités. J’ai d’ailleurs eu la chance de travailler avec d’anciens élèves qui sont maintenant des leaders communautaires dans divers domaines, y compris l’immersion française.

Bien entendu, nos systèmes ne sont pas parfaits, mais les données sur le sujet nous prouvent qu’ils sont du moins très efficaces. En fait, selon CPF-NB, 93% des élèves qui terminent dans les programmes d’immersion française réussissent à avoir une bonne maîtrise du français.

On sait aussi que le programme d’immersion française n’est pas toujours accessible à tous, le réel problème étant souvent le manque de ressources et d’effectifs en français, surtout pour les élèves en difficulté. Cependant, le même problème existe dans les systèmes anglophones et francophones, où certains élèves ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin. Malgré tout cela, pourquoi se débarrasser d’un programme qui fonctionne et qui se base sur le principe même de la différenciation pédagogique? Pourquoi ne pas simplement chercher à l’améliorer plutôt que de l’éliminer?

Rémi Joncas

Vice-Président de CPF-PA

Prince Albert, Saskatchewan